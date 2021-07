Marcelo Ebrard confirmó aspiración presidencial: “Faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar”

Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

El canciller, Marcelo Ebrard, confirmó su intención de contender por la presidencia en 2024, por lo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, por “tomarlo en cuenta”.

Luego de que trascendiera que en un evento privado organizado el pasado fin de semana en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, Ebrard Casaubón reveló su intención de competir en 2024, y aclaró que lucharía “respetando las reglas del juego”.

“Le vamos a tomar la palabra al Presidente (…) sí, sí vamos a competir”, habría dicho en la reunión.

Este martes, al participar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, Ebrard Casaubón detalló lo que habría dicho en aquella reunión.

Foto: EFE/ José Méndez

“En primer lugar dije: hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta.. En segundo lugar faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso.. Seamos consistentes, perseverantes y leales. y por supuesto que cuando eso llegue, estaremos preparados para participar, de acuerdo a las reglas”, enfatizó Marcelo Ebrard.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el “destape” de Ebrard, a lo que respondió que “son otros tiempos”.

“Son otros tiempos, ya hemos hablado de que el fenómeno del tapado surgió durante el porfiriato... El primer tapado que hubo en la historia fue compadre de (Porfirio) Díaz, Manuel González.. pero fue así”, recordó.

El mandatario también recordó que en tiempos más modernos, era Fidel Velázquez, líder de la CTM, quien hacía los “destapes”.

“Desde luego, desde antes ya había recibido la llamada del presidente, y luego viene la cargada (...) Ahora es otra etapa en la vida pública. No he hablado con él ni hablo con nadie. Sencillamente eso ya no existe”, enfatizó López Obrador.

Información en desarrollo...