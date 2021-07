“Estaré puntual a la cita con la historia”: Ricardo Monreal confirmó que quiere ser presidente después de AMLO

El senador morenista ha sido el más transparente hasta ahora en su intención de ser presidente de México (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, el influyente y poderoso líder de los senadores de Morena, el partido con el control en amas Cámaras del Congreso, confirmó este miércoles sus intenciones de ser el próximo presidente de México y suceder a Andrés Manuel López Obrador para continuar con su trabajo y el impulso de la autodenominada “Cuarta Transformación” en 2024.

“Pero lo digo con mucha claridad, creo que hacia agosto-septiembre del 2023 se emitirá la convocatoria de acuerdo con los estatutos de Morena, y estaré puntual a la cita con la historia”, aseguró Monreal en conferencia de prensa.

Reitero, estaré puntual a la cita, pero no me distraeré estos meses y años que tengo la encomienda de coordinar al Grupo Parlamentario de Morena

Monreal se convirtió así en el primer político de alto perfil en transparentar sus deseos de suceder en Palacio Nacional a López Obrador bajo las siglas del partido que éste último fundó en 2012, luego de dos elecciones perdidas. El coordinador de los senadores de la mayoría es uno de los favoritos entre los expertos a ser elegido como candidato en tres años.

El senador presentó sus credenciales este miércoles. “Tengo mucha certeza en lo que representa la Cuarta Transformación y el cambio de régimen. Lo he vivido desde hace 23 años, acompañando al presidente López Obrador en las buenas y en las malas, que han sido más las malas”, remarcó.

Sheinbaum, Ebrard, De la Fuente: AMLO destapó a sus predilectos para sustituirlo (Video: Gobierno de México)

Monreal, desde finales del siglo pasado, se convirtió en uno de los aliados más valiosos de AMLO y su movimiento. En 2012 coordinó su campaña presidencial, pero sufrieron una derrota, y en 2018 fue uno de los coordinadores regionales en la histórica victoria del tabasqueño.

Ahora, desde el Senado, se ha convertido en una de las piezas claves del gobierno unificado morenista. Monreal es el gran responsable que las reformas morenistas y que ha propuesto el mandatario mexicano hayan sido aprobadas, incluidas aquellas que requerían del apoyo de la oposición, que lo considera en general un gran legislador.

“Yo soy un hombre de fe, creo en Dios a pesar de que el laicismo siempre ha regido mis actos en el servicio civil y en el Gobierno, nunca he confundido que todos mis actos están orientados por el principio de la laicidad, todos mis actos”, explicó este miércoles.

“Pero soy un hombre de fe y toda mi vida ha sido contracorriente, navegar contracorriente, remar contracorriente. La adversidad siempre me ha acompañado y me he acostumbrado a ella. El hecho de que no me mencione el presidente a mí no me molesta ni me ofende”, dijo.

Sheinbaum y Ebrard son los otros dos punteros junto a Monreal en la carrera sucesoria de AMLO (Foto: EFE/ Instagram @Marcelo Ebrard)

Y es que, López Obrador, en las dos ocasiones que ha sido cuestionado por la prensa sobre los posibles nombres para sucederlo en Morena, ha elegido no mencionar a Monreal como uno de sus elegidos. El Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sus dos principales rivales internos, sí han sido nombrados por el mandatario.

“Es más, creo que es normal porque yo estoy en un poder soberano, independiente, autónomo. Y fue él cuidadoso y pulcro en su referencia al referirse a sus colaboradores, es su derecho y tiene razón. Él menciona a los que cree mejor calificados para el desempeño futuro o para la posibilidad de sucederlos”, argumentó Monreal en su rueda de prensa.

López Obrador incluso ha mencionado a varios funcionarios considerados “caballos negros”, como la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; y el embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente.





Pero de Monreal no se ha pronunciado. “Yo tengo una buena opinión de todos los que ha mencionado el presidente. Tengo buena opinión de la Jefa de Gobierno y creo que todos merecen estar encartados y mencionados y eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar sino un aspirante normal a sucederlo”, explicó el senador morenista.

Pero, más allá de su destape, Monreal recordó que aún es prematuro dedicarse completamente a la sucesión presidencial. “Estoy dedicado al 100% a mi actividad. No salgo, aquí estoy todos los días, hasta el domingo vengo a trabajar. Disfruto mi trabajo y disfruto tratar de ayudarle al país”, dijo.

Además, dejó un pronóstico para el futuro. “En este momento no avizoro ninguna ruptura, ninguna deserción, ninguna actitud que pueda fisurar a Morena. Todas las condiciones son piso parejo, competencia equitativa y no discriminación”, concluyó.

El senador se refirió a los rumores de que, si no es seleccionado por el partido y por el presidente para sucederlo en Palacio Nacional, Monreal podría sumarse a una eventual coalición alterna, conformada por una parte de la oposición y otros grupos internos que no aceptarían la derrota. Mientras tanto, el trabajo en el Senado continúa.

