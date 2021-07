AMLO: camino a la revocación de mandato, el 54% aprueba que continúe

Foto: Presidencia de México

De acuerdo a los datos de la más reciente encuesta realizada por “México Elige”, el 54% de los mexicano aprueban que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe al frente del Poder Ejecutivo, esto de cara a la consulta de revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022.

Por el contrario el 42.6% de los encuestados votarían por la renuncia de López Obrador, y el 3.4% no sabe. De acuerdo a los datos de la misma plataforma, la aprobación del mandatario es de 55.4 %, un punto arriba del mes anterior.

Otra pregunta que se consultó fue sobre el juicio a ex presidentes, la cual arrojó que el 67.8% se inclina por el “si”, y el 32. 2 % por el “no”.

En su conferencia del 5 de julio el presidente mexicano expresó “que no le preocupa mucho” el resultado de revocación de mandato, al que se someterá en 2022, puesto que la gente mantiene el apoyo hacia su gobierno.

“Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener su apoyo”, indicó el mandatario mexicano.

“Yo creo que vamos bien a pesar de la pandemia... Vamos avanzando y, lo más importante, la gente no ha perdido la fe y nos sigue dando su confianza”, agregó.

La encuesta a los tres años de gobierno

Durante su tercer aniversario del triunfo, el tabasqueño leyó una encuesta telefónica que se hizo desde presidencia sobre el desempeño de su sexenio hasta ahora. “Estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente. Que haya más revolución de las consciencias. Convencer para elevar a rango supremo a la honestidad”.

También, López Obrador a principios de julio presumió que se encontraba en el primer lugar de la lista de los presidentes mejor calificados.

“El de Tepetitán, ya saben quien, está el primer lugar, pero para que no vayan a decir que es un montaje”, indicó el mandatario mexicano.

“Nosotros estamos arriba con 66%”, agregó después de recorrer la página, informó que se hace a través de una encuesta telefónica que se realiza de manera constante.

La encuesta se titula Global Leader Approval Rating Tracker de Morning Consult que es una compañía privada global de inteligencia de datos, AMLO fue presentando durante la conferencia, el nivel de aprobación que tienen presidentes como Jair Bolsonaro de Brasil con 37% de aprobación, Emmanuel Macron de Francia con 35% y Mario Draghi de Italia, éste último se encuentra muy bien posicionado con 66%.

Por su parte, el presidente del ejecutivo federal se encuentra por encima del presidente de EE.UU Joe Biden (53%), del Primer ministro de Reino Unido Boris Johnson (44%), de la Canciller federal de Alemania Angela Merkel (54%) y que el Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (45%).

Lo anterior, posicionó al presidente mexicano en el segundo lugar de la lista, con un porcentaje de 26% de desaprobación al corte del 29 de junio.

Entre los presidentes con mayor porcentaje de desaprobación, se encuentran Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron con 56%, Moon Jae-In, presidente de Corea del Sur con 54% frente al 40% de aprobación, Pedro Sánchez, presiente de España con un negativo 57% y el más alto, Yoshihide Suga, Primer ministro de Japón con un fuerte 59%.

