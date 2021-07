AMLO criticó a defensor de DDHH por incidente en la Embajada de Cuba

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles la sección de su conferencia llamada “Quién es quién de las mentiras de la semana” y explicó que se hace porque “es público y notorio que la mayoría de los medios de comunicación están en una abierta campaña en contra de nosotros”.

Aseveró que durante el encierro por la pandemia, los jóvenes estuvieron expuestos a contenidos tóxicos, cuyo objetivo es enajenarlos y es responsabilidad de todos evitarlo.

López Obrador también señaló que lo que su gobierno pretende es crear una clase media más humanista, pues actualmente hay mucho individualismo y clasismo.

Foto: Presidencia de México

“La nueva clase medio lograr la movilidad social, que el hijo del obrero del campesino.. salga adelante, que progrese, sacar de la pobreza, pero los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en la nueva clase media pero con humanismo... que no sea racista, individualista”, expresó el mandatario mexicano.

El presidente mexicano aprovechó para cuestionar la actuación que un integrante de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tuvo con un funcionario de la embajada cubana, a las afueras de la misma, cuando se registró un incidente entre manifestantes y personal de la embajada cuando se realizaba una conferencia de prensa.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, de las Juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América (JODCA) y simpatizantes del derechista Partido Acción Nacional (PAN); realizaban una rueda de prensa frente a la embajada de Cuba y funcionarios de la misma pusieron bocinas con música a volumen alto, impidiendo su realización.

Foto: Presidencia de México

Luego de un altercado en el que hubo manoteos y empujones, el representante de la comisión de derechos humanos amenazó al funcionario cubano: “ Ya estás muerto maricón”, le dijo; luego en una entrevista expresó: “Un negro me empujo en territorio mexicano”.

López Obrador reaccionó a lo anterior, y reprochó que un defensor de derechos humanos se pudiera expresar así.

“Ayer van a la embajada cubana a protestar unos conservadores, de clase media, que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos, y hay una confrontación, afortunadamente menor, pero si hay insultos, entonces uno de los participantes, le dice a un funcionario a la embajada de Cuba... bueno no lo voy a repetir yo... el de derechos humanos”, cuestionó asombrado el mandatario.

López Obrador el martes pasado reiteró su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, y lo calificó de “violatorio a los derechos humanos”. Además, dijo que no debe haber injerencias extranjeras en la política interna de la isla y no debe haber uso de la fuerza.

“Yo atribuyo (la crisis) básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba, es sancionada, o que se prohíba viajar a Cuba, esas cosas, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad”, expresó.

Señaló que le parece interesante lo que ocurre en la ONU cuando se vota por el bloqueo a Cuba, en donde dijo, la mayoría de los países representados votan en contra de dicho bloqueo, sin embargo, se ha convertido en un veto porque quienes están a favor además de contar su voto, pesa.

“No debe de haber bloqueo, es muy interesante porque Naciones Unidas, cuando se trata este tema, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo, pero una mayoría muy significativa, son muy pocos los que votan a favor del bloqueo, y como son votos que no solo cuentan sino pesan , se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría este a favor de que se quite el bloqueo.

Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe de aislar a nadie, no se debe de cercar a nadie, tiene que haber libertad plena y no se debe de actuar de esa forma, diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal.

Entonces esa es mi postura y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos, también es muy importante la solución pacifica de los conflictos, y también el respeto a los derechos humanos, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, y esa va a seguir siendo nuestra política exterior”, subrayó.

