“Ya no veo carrera política para mí”: Sánchez Cordero se descartó como presidenciable en 2024

La titular de la Secretaría de Gobernación habló ante los medios de comunicación sobre su posible retiro al finalizar su cargo en la dependencia federal (Foto: Presidencia de México)

La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero informó que desea retirarse de la vida política al concluir el cargo que le fue asignado en 2018 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se descartó como figura presidenciable para el siguiente sexenio, luego de que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón diera a conocer que buscará ser candidato presidencial para la jornada electoral del 2024.

“En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación, y tenemos secretaria de Gobernación para rato, pero cuando termine mi periodo yo quisiera retirarme”, señaló en entrevista con los medios de comunicación que la abordaron en la Cámara de Diputados.

Asimismo, enfatizó que su trayectoria política ha sido larga, por lo que reafirmó su deseo de querer descansar cuando haya concluido su cargo y expresó lo siguiente: “Esta semana cumplo mis 74 años, ya no veo carrera política para mí”. Cabe destacar que su carrera en el ámbito público ha incluido siete doctorados Honoris Causa por parte de instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras.

A sus casi 74 años, Olga Sánchez Cordero cuenta con una amplia trayectoria política (Foto: Presidencia de México)

Además, Olga Sánchez Cordero fue la primera mujer Notaria por oposición de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, entidad en la que es titular de la Notaría Pública 182. De 1993 a 1995, Sánchez se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia y también fungió como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupó hasta el mes de noviembre del 2015.

En cuanto a su trayectoria académica, la titular de la SEGOB cursó sus estudios en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó sus estudios de posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña. Asimismo, en 2014 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Foro Internacional de Mujeres.

Por su parte, el coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, también se descartó como presidenciable para el 2024 y aseguró que su único interés es ser “buen legislador” tras las declaraciones de AMLO en las que sostuvo que hay muchos posibles candidatos que pueden servir de “estafeta” para la sucesión.

El coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados también se descartó como presidenciable para 2024 (Foto: Cortesía Diputados Morena)

“Yo estoy muy a gusto como coordinador del grupo parlamentario, tengo una responsabilidad con la gente que me depositó su confianza, con el partido, con los militantes y simpatizantes de MORENA. Lo que me ocupa es continuar como diputado federal, dar mi máximo esfuerzo para que saquemos adelante la agenda legislativa y consolidar la Cuarta Transformación, yo no tengo otra aspiración que no sea ser un buen legislador”, expresó Ignacio Mier en una breve entrevista.

Finalmente, la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que respeta a los funcionarios con intenciones presidenciales y, durante el evento de “500 años de resistencia indígena”, la mandataria de 59 años no manifestó ningún interés en sumarse a la competencia política.

“Creo que el presidente ha mencionado a Rocío Nahle, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, lo respeto mucho y creo que cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, sea parte del gobierno federal o no. Pero en este caso, en particular, en mi caso, estoy concentrada en la Ciudad”, apuntó Claudia Sheinbaum.

