México trasladará a sus atletas a Tokio 2020 en aviones del Ejército

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes informó que los atletas que representaran al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, serán trasladados en aviones del Ejército Mexicano.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien se asistió a la “mañanera” para informar sobre los operativos de traslado de las vacunas contra COVID-10, confirmó lo anunciado por el mandatario mexicano.

El titular de la SEDENA explicó que las aeronaves dejarán a los deportistas y luego regresarán a México.

López Obrador dio el anuncio a propósito del cuestionamiento que se le hizo por la venta del avión presidencial.

A principios del mes pasado el mandatario explicó que se había ofrecido al Comité Olímpico Nacional que el traslado de los atletas a Tokio se hiciera en el avión presidencial. Sin embargo, dicho comité no aceptó la oferta pero agradeció la propuesta.

“Como está parado, pues se pensó, pues bueno que vayan los deportistas en el avión , porque es un grupo, son alrededor o cerca de 300 deportistas, entrenadores, varios viajes, pero si los... no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema, ahí se queda el avión, y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas y nos representen”, indicó el mandatario mexicano el pasado 2 de junio.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, fue anunció el apoyo a los atletas mexicanos para el viaje al país asiático.

Desde Palacio Nacional detalló que los deportistas podrían usar el avión presidencial para trasladarse a Tokio, ante esta oferta el propio Comité Olímpico Mexicano (COM) declinó la propuesta ya que por cuestiones de logística, la ayuda del gobierno federal no parece ser la mejor opción.

La delegación mexicana tiene considerado un aproximado de 60 vuelos, donde al menos se realizarán dos por día, según comentó ESPN. Por lo que el uso de un solo avión complica los planes de logística para cada disciplina y para cada competidor, incluso los costos podrían elevarse para el uso de la aeronave presidencial.

Otro de los puntos que está considerando el Comité Olímpico es el punto de partida del vuelo, ya que no todos los competidores radican en la Ciudad de México, existen atletas que radican en diferentes estados de la República.

Por otra parte, hay algunas disciplinas que tendrán competencias en desarrollo previo a los Olímpicos, por lo que existe habrá competidores que partan a la justa olímpica de lugares fuera del país, tal es el caso de las disciplinas de Softbol, Tenis y Golf, que partirán a Tokio del lugar en el que hagan su último campamento o torneo.

Carlos Padilla, presidente del COM, explicó que debido al número de vuelos que deben de realizar y la cantidad de deportistas que viajarán a Tokio, no es la mejor opción para el comité y para los atletas olímpicos.

El presidente del Comité agradeció la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y añadió que lo usarían si fuera de vital urgencia.

