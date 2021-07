AMLO respaldó al régimen cubano y responsabilizó de la crisis sanitaria al bloqueo

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes reiteró su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, y lo calificó de “violatorio a los derechos humanos”. Además, dijo que no debe haber injerencias extranjeras en la política interna de la isla y no debe haber uso de la fuerza.

“Yo atribuyo (la crisis) básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba, es sancionada, o que se prohíba viajar a Cuba, esas cosas, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad”, expresó el mandatario mexicano

López Obrador señaló que le parece interesante lo que ocurre en la ONU cuando se vota por el bloqueo a Cuba, en donde dijo, la mayoría de los países representados votan en contra de dicho bloqueo, sin embargo, se ha convertido en un veto porque quienes están a favor además de contar su voto, pesa.

“No debe de haber bloqueo, es muy interesante porque Naciones Unidas, cuando se trata este tema, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo, pero una mayoría muy significativa, son muy pocos los que votan a favor del bloqueo, y como son votos que no solo cuentan sino pesan , se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría este a favor de que se quite el bloqueo”, subrayó.

Información en desarrollo...