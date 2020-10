“Lleva más de 15 años mintiendo”: ex jefe de información aseguró que Loret de Mola sí sabía del montaje en el caso Florence Cassez

La polémica entorno al caso Florance Cassez y la participación del periodista mexicano Carlos Loret de Mola se volvió a encender cuando el comunicador compartió un video en el que negaba haber tenido conocimiento de que el operativo que se estaba realizando era un videomontaje.

El ex jefe de información del programa que condujo Loret de Mola en Televisa, Juan Manuel Magaña, aseguró en una entrevista con Julio Astillero que el periodista mexicano mentía en sus declaraciones.

Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo