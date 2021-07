Qué es un “whitexican” y por qué calificaron así a la pareja que tomó foto a niño pidiendo dinero en Guadalajara

Whitexicans (Foto: Twitter/@Loswhitexicans)

En redes sociales circuló una imagen que se hizo viral pues muestra a una pareja que toma fotos a un menor que está sentado en el piso y pide dinero mientras canta.

Este hecho sucedió en Guadalajara, Jalisco y ya inició una discusión en las redes pues catalogan este episodio como un caso más de “whitexicans”.

La polémica en la fotografía fue porque se muestra a un hombre que está agachado y tiene en las manos su celular con el fin de poder capturar la imagen del menor que pide dinero. Es normal que se encuentren menores pidiendo dinero afuera de la catedral de Guadalajara.

Entre los comentarios hubo diferentes reacciones y entre ellas mencionaban que este tipo de cosas es típico de un “Whitexican”.

“El problema no es que sean blancas, ni las fotos, es la falta de sensibilidad por las personas que menos tienen, un whitexican quien vive en una burbuja, no empatiza, puesto que no conoce, pero, son libres de hacer”, escribió un usuario de Twitter.

“Whitexican” y el mito del racismo inverso

‘Whitexicans’ es el término que se ha popularizado últimamente para hacer referencia a los mexicanos blancos (white+mexicans) que supuestamente gozan de cierto privilegio tácito otorgado por su estatus social. No se refiere literalmente a las personas de piel blanca sino a ese conjunto de actitudes de los sectores más adinerados y privilegiados de la sociedad que, precisamente por su estatus, no han sido menospreciados o discriminados, o nunca les ha sido negada alguna oportunidad o servicio por su color de piel o su posición social.

“Una cosa es tener la piel blanca y otra cosa es la blanquitud. La blanquitud son las costumbres, las maneras; desde qué como, qué visto, qué lugares visito; qué consumo, cómo lo consumo... Va más allá de eso, pero digamos que es como un estilo de vida, una cultura”, comentaba el actor Tenoch Huerta –quien se ha convertido una voz activa sobre temas de racismo en México– en una entrevista para el grupo de Facebook AFROMÉXICO, donde precisamente explicó que en el país hay gente morena con mucho dinero, pero están blanqueados; “asumen la blanquitud como el único medio posible de empoderamiento social”.

Desde que se popularizó la palabra whitexican, han sido muchos –famosos y desconocidos– quienes se han pronunciado en su contra, considerándola racista, discriminatoria. Precisamente son quienes han sido considerados así, whitexicans.

Entonces sale a relucir también otra expresión bastante común hoy en día: el racismo a la inversa, que –se supone– hace referencia a un supuesto ataque que reciben los privilegiados por haber nacido en una vida llena de privilegios, valga la redundancia. Un “ataque” de los oprimidos a los opresores, por decirlo de alguna manera.

Por ejemplo el director de cine mexicano Michel Franco, quien el pasado octubre aseguró que el término withexican, con el que se han referido a él y a varias de sus películas, es “profundamente racista”: “Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos, está siendo profundamente racista”, recriminaba.

