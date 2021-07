“Los delitos se castigan, no se consultan”: Ricardo Anaya arremetió contra la consulta popular de AMLO

Video: Twitter @RicardoAnayaC

La consulta contra ex presidentes mexicanos ha causado un gran revuelo en México, especialmente después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gastará 500 millones de pesos para realizarla. El objetivo, aseguran, es llevar a los ex presidentes ante la justicia por los presuntos delitos que hayan cometido durante su sexenio.

Sin embargo, personajes como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya han calificado la iniciativa del ejecutivo tabasqueño como “un engaño”, pues consideran que los delitos no deberían consultarse para que se aplique la ley.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) compartió un video en el llamó a la población a “no caer en el juego de López Obrador” con la consulta de 500 millones de pesos.

“La consulta propuesta por AMLO, dizque para enjuiciar a los expresidentes, es un engaño. En un país de leyes los delitos se castigan, no se consultan. Además, es un tiradero de dinero, costará 500 millones. ¿No sería mejor comprar medicinas para los niños con cáncer?”, escribió en la publicación.

En el video se puede ver al es candidato parado frente a la cámara señalando que la consulta es “otra cortina de humo” del presidente para evitar tocar temas que acongojan al país. “Atrás de la pantalla de un supuesto juicio contra los ex presidentes, cosa que no dice la pregunta avalada por la Suprema Corte que va a aparecer en la boleta, en realidad existe un propósito distinto: seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos”.

De acuerdo con el panista, el objetivo del presidente mexicano es mantener ocupada a la población con “consultas e informes inútiles. En un país de leyes los delitos se persiguen no se consultan. En un país con estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no la ley”, expresó.

Sobre todo, Ricardo Anaya aseguró que la consulta es “un tiradero de dinero”. Los 500 millones de pesos, asegura, podrían ser utilizados para comprar más de un millón de vacunas, construir 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades, 25 unidades deportivas, becar con 2,000 pesos mensuales a más de 20,000 estudiantes, comprar medicinas para los niños con cáncer o reforzar la seguridad y evitar las masacres.

“Ya se sabe que no se va a alcanzar el porcentaje del 40% que se requiere por ley para que el resultado de la consulta sea obligatorio”, recalcó Anaya. “Salir a votar en esa consulta es validar el absurdo, la aberración, la locura de tirar 500 millones de pesos.









Información en desarrollo...