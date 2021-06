“Yo no voy a votar”: AMLO reveló detalles sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes mexicanos

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador gestures during a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico June 15, 2021. REUTERS/Luis Cortes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló en su conferencia matutina la pregunta que se haría en la consulta para enjuiciar a ex mandatarios mexicanos como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

López Obrador dijo que, a grandes rasgos, se preguntaría: “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto?”

De ahí, señaló, las personas podrían decidir si los escándalos de corrupción y violencia de los que habrían sido partícipes los ex presidentes. Sin embargo, El presidente también dio a conocer que el no participará en la consulta: “no voy a votar porque se enjuicie a los ex presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete”, dijo.

