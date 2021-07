Certificado de vacunación no debe usarse como condicionante de empleo: Secretaría del Trabajo

Luisa María Alcalde advirtió que el certificado de vacunación COVID-19 no debe usarse como condicionante de empleo (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y PrevIsión Social (STPS), advirtió que el certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante de empleo.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria precisó que lo anterior sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, aseguró que la dependencia que encabeza se mantendrá atenta a la posible comisión de malas prácticas.

“El certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. Ello sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En la @STPS_mx estaremos atentos a posibles malas prácticas”

La secretaria del Trabajo advirtió que usar el comprobante de vacunación como condicionante de empleo es una falta a la Constitución (Foto: Twitter@LuisaAlcalde)

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ya se encuentra habilitado el portal de registro de inmunización contra coronavirus para mayores de 18 años.

“Abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho, para que pueda ser vacunada o vacunado”, detalló el funcionario.

Las personas interesadas en recibir el antígeno deberán acceder al portal mivacuna.salud.gob.mx e ingresar los datos solicitados. El resultado de la inscripción es una papeleta que necesitarán presentar en el módulo de vacunación correspondiente.

Por otra parte, López-Gatell informó que a partir de este martes estará disponible el certificado de vacunación COVID-19.

”Ya está disponible el certificado de vacunación COVID y este empezó a operar, desde ayer lo liberamos para que se hicieran las distintas pruebas por parte de la población, pero ya, si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está”, explicó el subsecretario de Salud.

Las personas mayores de 18 años ya pueden registrarse en el portal de vacunación contra COVID-19 del gobierno federal (Foto: EFE / Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Aunque el documento es un comprobante útil para acceder a otros países, el subsecretario aclaró que éste no deberá ser un condicionante para el empleo, pues esa práctica recae en una conducta de discriminación.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, subrayó.

Cómo obtener el certificado de vacunación de coronavirus

- Acceder al portal cvcovid.salud.gob.mx

- Ingresar la Clave de Registro Único de Población (CURP) y comprobar el reCAPTCHA solicitado.

Una vez enviado los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico con el cual la persona se registró para su vacuna.

“Es una página diferente, pero muy simple de recordar: <a href="http://cvcovid.salud.gob.mx/" target="_blank">cvcovid.salud.gob.mx</a> y ahí se pone la CURP, se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado, ya pueden hacerlo”

El certificado está membreteado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud (Foto: Captura de pantalla / Youtube Andrés Manuel López Obrador)

En el correo electrónico se encontrarán dos enlaces: el primero, bajo el nombre “Liga Certificado” es el que dará acceso al documento. Sin embargo, en caso de detectar error en algunos de los datos, se seleccionará la segunda liga con el nombre “Liga Aclaración”.

Mediante este último se realizará la corrección de los datos pertinentes y se deberá anexar la copia del comprobante de vacunación en formato png, jpg o pdf. Una vez completados los datos, se dará clic en Enviar.

El certificado está membreteado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, y aparecerá con el título “Certificado de vacunación contra la COVID-19″, así como con el CURP y el nombre de la persona.

SEGUIR LEYENDO: