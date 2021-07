AMLO recibió en Palacio Nacional a Brando Moreno, campeón mundial de UFC

AMLO estaba acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al deportista mexicano Brandon Moreno, campeón mundial de artes marciales mixtas en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Por medio de un video posteado en su cuenta de Twitter, el presidente mexicano dio a conocer la noticia. “Me da mucho gusto recibir aquí en el despacho presidencial a Brandon Moreno, campeón mundial de artes marciales mixtas”, dice López Obrador en su video.

Calificó a Moreno como un mexicano ejemplar. El presidente y Moreno se encontraban acompañados del directivo del deporte de las artes marciales mixtas en México, y con Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. “Cuauhtémoc es deportista, no solo juega fútbol, lo hace muy bien, sino también, juega basquetbol, mete canastas como si fuese un profesional de ese deporte, lo único que no hace es batear bien, o sea, no macanea, pero eso corresponde a otras cosas, dice AMLO en el clip.

Continúa mencionando que quiere hacer un homenaje a Brandon Moreno, originario de Tijuana, quien con esfuerzo, dice el titular del Ejecutivo, salió adelante, “y además cuando triunfa, de manera muy emotiva llama a los mexicanos a que nos superemos y que no debe haber nada imposible en la vida, cuando hay perseverancia, cuando hay disciplina, cuando hay voluntad”, menciona.

Por su parte, el campeón de artes marciales mixtas dice que es un mensaje muy simple de decir, pero con mucha fuerza, “la vida no es fácil, la vida es complicada, pero realmente si quieres algo, con mucho esfuerzo, te va a costar, pero si realmente lo quieres vas a poder salir adelante, y ese es el mensaje que le quiero transmitir a la gente, y eso es que me da mucho gusto compartir este espacio con usted (AMLO), quiero demostrar que las artes marciales mixtas es un deporte que puede ser desarrollado en México, porque tenemos una gran cultura de deporte de combate, sobre todo el boxeo”, dice Moreno.

Continúa su mensaje recalcando que las artes marciales mixtas también pueden ser un semillero para el mundo en general, en el deporte, “y yo creo que México puede salir adelante en los próximos años”.

El presidente mencionó que el lunes abanderó a la delegación que va a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, y dijo que es una muy buena delegación a pesar del COVID-19, de la pandemia, “estoy seguro que van a salir adelante, y les decía, recordando la frase de un deportista que admiro, legendario, un beisbolista, Babe Ruth decía que no se puede vencer a quien no sabe rendirse, o sea, nada de rendirnos, y a veces uno se cae y hay que levantarse y seguir caminando, y así es la vida, pero tú eres un ejemplo y nos da mucho gusto recibirte”, dice el mandatario.

El peleador mostró ante la cámara el cinturón que gano como campeón mundial de artes marciales mixtas de la empresa UFC.

Moreno venció el pasado 12 de junio al brasileño Deiveson Figueiredo.

El pasado 12 de junio, el luchador de artes marciales mixtas Brandon Moreno se convirtió en el primer mexicano en lograr un título del campeonato Ultimate Fighting Championship (UFC). En la pela, el joven mexicano, de 27 años, venció al brasileño Deiveson Figueiredo.

Moreno obtuvo un cinturón de peso mosca que tenía Figueiredo, y se lo arrebató tras participar en la cartelera UFC 263 en Glendale, Arizona, ante unos 18 mil aficionados.

Moreno, originario de Tijuana, Baja California, aplicó estrangulamiento al peleador brasileño hasta que se rindió. “¡¡Sueño de 15 años transcurridos, publicado en algunas imágenes que no describen realmente el sentimiento tan inmenso que aún hoy sigo teniendo!! No podría decir que esto lo logré yo solo porque sería una completa mentira, hay mucha gente atrás de mí que me ayudó a llegar hasta acá a lo largo del viaje, gracias, totales amigos, hoy SI SE PUDO”, escribió Brandon Moreno en su cuenta de Instagram tras su triunfo.

SEGUIR LEYENDO: