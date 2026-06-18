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Claudia Sheinbaum le responde a Trump sobre los cárteles: “No hay que engancharse en cada declaración”

La presidenta rechazó los dichos de Trump sobre los cárteles y presentó a sus titulares de seguridad como prueba de que el Estado mexicano opera y da resultados

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El endurecimiento en la actitud de la mandataria responde a recientes incidentes que involucran a migrantes en Estados Unidos y al impacto del bloqueo energético contra Cuba, lo que ha llevado a un ajuste en la estrategia de política exterior. (Infobae-Itzallana)
El endurecimiento en la actitud de la mandataria responde a recientes incidentes que involucran a migrantes en Estados Unidos y al impacto del bloqueo energético contra Cuba, lo que ha llevado a un ajuste en la estrategia de política exterior. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles 18 de junio a las declaraciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un día antes desde la Cumbre del G7 en Francia, donde afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y describió a la mandataria como “una mujer muy asustada”.

Lejos de eludir el tema, Sheinbaum tomó la pregunta de frente en su conferencia mañanera, pero fijó desde el inicio el tono de su respuesta: no habrá debate personal con Trump. “Él tiene su manera de comunicar. No queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump”, señaló la mandataria, quien sí fue contundente en un punto: la narrativa del republicano no corresponde a la realidad que vive México.

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El gabinete de seguridad como respuesta viva

En lugar de contraargumentos abstractos, Sheinbaum presentó nombres y biografías. Puso sobre la mesa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como ejemplo de la fortaleza institucional del Estado mexicano: recordó que estuvo a punto de perder la vida en un atentado del crimen organizado y que, después de ese ataque, decidió seguir al frente del servicio público.

También mencionó al general Secretario Treviño, quien encabezó recientemente un operativo para capturar a uno de los líderes más buscados del crimen organizado, operativo en el que más de 30 elementos perdieron la vida. Y al almirante secretario, quien coordina la protección de costas y mares de manera permanente.

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“Aquí está el Estado mexicano. Ahí están sus cabezas”, subrayó, en una respuesta directa a la tesis de Trump de que los cárteles gobiernan México y que nadie más lo hace.

Resultados en números: la baja del 46% en homicidios

La mandataria también apeló a cifras concretas. Citó una disminución del 46% en homicidios dolosos y una reducción de más del 70% en otros indicadores de violencia como evidencia de que el trabajo de seguridad existe y produce resultados.

“El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma. Todo por el pueblo de México”, afirmó Sheinbaum, quien insistió en que detrás de los números hay funcionarios honestos, valientes y patriotas.

Armas de EU que entran a México y el T-MEC en el trasfondo

La presidenta también giró el argumento: si Trump quiere intensificar operativos terrestres para frenar el tráfico de drogas, bienvenido, pero que empiece por detener el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Señaló que apenas el día anterior se decomisó en territorio nacional un cargamento con “un buen arsenal” de armamento proveniente del vecino país del norte.

En paralelo, Sheinbaum reconoció que el tema del T-MEC y los aranceles al acero sigue sin resolverse, aunque destacó que el canciller Marcelo Ebrard se encuentra en Washington trabajando activamente en las negociaciones. “Nuestro trabajo es estar convenciendo de que lo mejor para Estados Unidos y para México es que no estén esos aranceles”, afirmó.

La postura que no cambia

Sheinbaum defiende el principio de responsabilidad compartida para atender el narcotráfico, incluido el combate al tráfico ilegal de armas que llega desde Estados Unidos, y rechaza cualquier medida que vulnere la soberanía nacional. Esa posición, sostuvo en la mañanera, es la misma que le ha transmitido directamente al mandatario estadounidense: “Se lo he dicho personalmente. Presidenta, el pueblo de México es muy valiente. Y defiende su soberanía”.

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