Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

La árbitra mexicana volverá a tener participación en un encuentro de la Copa del Mundo, pero nuevamente lo hará como la cuarta silbante. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Después de participar como cuarta árbitra en los partidos entre Países Bajos vs Japón e Inglaterra vs Croacia, Katia Itzel García volverá a tener actividad en el encuentro entre Estados Unidos y Australia.

En este partido también estará la mexicana Sandra Ramírez. Las silbantes mexicanas estarán acompañadas por la tripleta alemana de Felix Zwayer, Robert Kempter y Christian Dietz, en el segundo encuentro de la selección anfitriona que se disputará desde Seattle.

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Cómo llegó Katia a primera división

La silbante comenzó su trayectoria en la Liga Mx Femenil. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Katia Itzel García comenzó su carrera como árbitra en la Liga MX Femenil, donde destaca por su disciplina y manejo de los partidos.

Su buen desempeño le abre la oportunidad de dirigir en la liga masculina, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que arbitran encuentros de la primera división varonil en México.

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Durante su paso por el futbol varonil, García enfrenta críticas y cuestionamientos sobre su labor en la cancha. Mantiene la concentración y el profesionalismo, lo que le permite responder con actuaciones reconocidas tanto por sus colegas como por la Comisión de Árbitros.

Su trabajo constante en ambas ligas la lleva a ser considerada para integrar el cuerpo arbitral de la Copa del Mundo 2026, consolidando su proyección internacional.

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A nivel mundial, García acumula experiencia en torneos como el Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA en India 2022, donde dirige partidos de fase de grupos y es considerada para instancias finales.

También participa en la Copa Oro Femenil de Concacaf, eliminatorias mundialistas femeniles de la zona, campeonatos juveniles de la FIFA y torneos de clubes de Concacaf.

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Por su parte, Sandra Ramírez construye una trayectoria como asistente arbitral internacional. Participa en el Mundial Femenil Sub-20 de la FIFA en Costa Rica en 2022, donde es designada para partidos clave.

Asimismo, ha integrado equipos arbitrales en la Copa Oro Femenil de Concacaf y en torneos clasificatorios de la FIFA, además de competencias internacionales de clubes y selecciones del continente americano.

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Segundo partido de Estados Unidos en el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos enfrentará a Australia este viernes 19 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que puede definir el rumbo del Grupo D en la Copa del Mundo 2026.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras sus victorias en la primera jornada, pero el desempeño ofensivo de los norteamericanos los posiciona como favoritos para este partido.

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La selección de las barras y las estrellas dio su mejor presentación en la era de Mauricio Pochettino al golear a Paraguay por marcador de 4-1 en una gran actuación de Christian Pulisic.

Después de un proceso que había sido por la propia prensa en Estados Unidos, finalmente dieron una gran exhibición aprovechando la localía en Los Ángeles y este triunfo puede ser el envión anímico que necesitan para el resto del torneo.

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Por su parte, Australia también dio una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo al propinarle un 2-0 a una Turquía que venía de dar buenas sensaciones en la Eurocopa con Nestory Irankunda como su principal figura gracias a su gran desequilibrio y su capacidad para quitarse defensas de encima.