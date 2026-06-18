México Deportes

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

La árbitra mexicana volverá a tener participación en un encuentro de la Copa del Mundo, pero nuevamente lo hará como la cuarta silbante

Guardar
Google icon
La árbitra mexicana volverá a tener participación en un encuentro de la Copa del Mundo, pero nuevamente lo hará como la cuarta silbante. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)
La árbitra mexicana volverá a tener participación en un encuentro de la Copa del Mundo, pero nuevamente lo hará como la cuarta silbante. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Después de participar como cuarta árbitra en los partidos entre Países Bajos vs Japón e Inglaterra vs Croacia, Katia Itzel García volverá a tener actividad en el encuentro entre Estados Unidos y Australia.

En este partido también estará la mexicana Sandra Ramírez. Las silbantes mexicanas estarán acompañadas por la tripleta alemana de Felix Zwayer, Robert Kempter y Christian Dietz, en el segundo encuentro de la selección anfitriona que se disputará desde Seattle.

PUBLICIDAD

Cómo llegó Katia a primera división

La silbante comenzó su trayectoria en la Liga Mx Femenil. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La silbante comenzó su trayectoria en la Liga Mx Femenil. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Katia Itzel García comenzó su carrera como árbitra en la Liga MX Femenil, donde destaca por su disciplina y manejo de los partidos.

Su buen desempeño le abre la oportunidad de dirigir en la liga masculina, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que arbitran encuentros de la primera división varonil en México.

PUBLICIDAD

Durante su paso por el futbol varonil, García enfrenta críticas y cuestionamientos sobre su labor en la cancha. Mantiene la concentración y el profesionalismo, lo que le permite responder con actuaciones reconocidas tanto por sus colegas como por la Comisión de Árbitros.

Su trabajo constante en ambas ligas la lleva a ser considerada para integrar el cuerpo arbitral de la Copa del Mundo 2026, consolidando su proyección internacional.

A nivel mundial, García acumula experiencia en torneos como el Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA en India 2022, donde dirige partidos de fase de grupos y es considerada para instancias finales.

También participa en la Copa Oro Femenil de Concacaf, eliminatorias mundialistas femeniles de la zona, campeonatos juveniles de la FIFA y torneos de clubes de Concacaf.

Por su parte, Sandra Ramírez construye una trayectoria como asistente arbitral internacional. Participa en el Mundial Femenil Sub-20 de la FIFA en Costa Rica en 2022, donde es designada para partidos clave.

Asimismo, ha integrado equipos arbitrales en la Copa Oro Femenil de Concacaf y en torneos clasificatorios de la FIFA, además de competencias internacionales de clubes y selecciones del continente americano.

Segundo partido de Estados Unidos en el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos enfrentará a Australia este viernes 19 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que puede definir el rumbo del Grupo D en la Copa del Mundo 2026.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras sus victorias en la primera jornada, pero el desempeño ofensivo de los norteamericanos los posiciona como favoritos para este partido.

La selección de las barras y las estrellas dio su mejor presentación en la era de Mauricio Pochettino al golear a Paraguay por marcador de 4-1 en una gran actuación de Christian Pulisic.

Después de un proceso que había sido por la propia prensa en Estados Unidos, finalmente dieron una gran exhibición aprovechando la localía en Los Ángeles y este triunfo puede ser el envión anímico que necesitan para el resto del torneo.

Por su parte, Australia también dio una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo al propinarle un 2-0 a una Turquía que venía de dar buenas sensaciones en la Eurocopa con Nestory Irankunda como su principal figura gracias a su gran desequilibrio y su capacidad para quitarse defensas de encima.

Temas Relacionados

Katia Itzel GarcíaMundial 2026ÁrbitrosSandra Ramírezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

La distinción fue revelada mediante un video compartido por el exguardameta

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Pese a la bonita relación que existe entre ambos países, todo quedará a un lado este jueves al tratarse de un duelo fundamental en las aspiraciones de los dos para trascender en el torneo

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de junio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este martes

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de junio

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

El cuadro asiático está llamado a ser el rival más peligroso para México en la fase de grupos, pero hay algunos factores extra cancha y datos que ponen con ventaja al tricolor

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

ENTRETENIMIENTO

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

DEPORTES

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026