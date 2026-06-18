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Licencias de paternidad en México: proponen ampliar el permiso para padres tras el nacimiento de sus hijos

Una iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca reformar diversas leyes federales para fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y contribuir a reducir las brechas de género

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Una iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca reformar diversas leyes federales para fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y contribuir a reducir las brechas de género
Una iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca reformar diversas leyes federales para fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y contribuir a reducir las brechas de género

La discusión sobre la igualdad de responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos volvió al centro del debate legislativo en México. El diputado Royfid Torres González, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para ampliar las licencias de paternidad y permitir que los padres tengan una mayor participación en los primeros días de vida de sus hijas e hijos.

La propuesta contempla reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de fortalecer los derechos laborales relacionados con la paternidad y promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado dentro de las familias.

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Actualmente, la legislación mexicana establece que los trabajadores tienen derecho a cinco días laborables de permiso con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo. Sin embargo, el legislador considera que este periodo resulta insuficiente para que los padres participen de manera efectiva en los cuidados iniciales de los menores.

La iniciativa fue presentada durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino y, de avanzar en el proceso legislativo, deberá ser enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.

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Buscan fortalecer la corresponsabilidad en la crianza

Uno de los principales argumentos de la propuesta es la necesidad de impulsar una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado.

De acuerdo con el documento presentado por el legislador, las mujeres continúan asumiendo una carga significativamente mayor de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En promedio, destinan alrededor de seis horas al día a estas actividades, mientras que los hombres dedican aproximadamente tres horas.

El diputado Royfid Torres González presentó una iniciativa para reformar diversas leyes federales y ampliar las licencias de paternidad, con el objetivo de fortalecer la participación de los padres en el cuidado de sus hijas e hijos desde los primeros días de vida
El diputado Royfid Torres González presentó una iniciativa para reformar diversas leyes federales y ampliar las licencias de paternidad, con el objetivo de fortalecer la participación de los padres en el cuidado de sus hijas e hijos desde los primeros días de vida

Esta diferencia tiene consecuencias directas en la vida laboral de las mujeres. Diversos estudios han documentado que las responsabilidades de cuidado pueden afectar las oportunidades de empleo, limitar ascensos profesionales y reducir los ingresos de las trabajadoras, fenómeno que suele conocerse como “penalización por maternidad”.

La iniciativa busca contribuir a disminuir estas desigualdades mediante una participación más activa de los padres desde las primeras etapas de la crianza.

Diferencias entre la licencia de maternidad y el permiso de paternidad

En México, las madres trabajadoras que cuentan con seguridad social tienen acceso a una licencia de maternidad de 84 días naturales con goce de sueldo. Este periodo permite la recuperación física tras el parto y la atención de los cuidados iniciales del recién nacido.

En contraste, los padres únicamente disponen de cinco días laborables remunerados por nacimiento o adopción.

Además, el documento señala una diferencia importante en el financiamiento de estas prestaciones. Mientras la licencia de maternidad está respaldada por el sistema de seguridad social, el permiso de paternidad es cubierto exclusivamente por el empleador.

Ante este escenario, la propuesta plantea modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar los artículos 101 Bis a la Ley del Seguro Social y 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de garantizar este derecho tanto para trabajadores del sector privado como para empleados del servicio público federal.

Un cambio alineado con tendencias internacionales

El proyecto también retoma datos del estudio The Great Realization, elaborado por ManpowerGroup, el cual señala que únicamente uno de cada cuatro hombres en el mundo busca este tipo de prestaciones en sus centros de trabajo.

Según el análisis citado en la iniciativa, esta situación contribuye a que las mujeres continúen absorbiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres mantienen una participación limitada en la crianza temprana.

La tasa de desempleo estructural es el indicador que define si la licencia de paternidad puede ampliarse en Colombia- crédito VisualesIA
Un padre alimenta a su bebé en los primeros días de vida, una etapa en la que especialistas y legisladores destacan la importancia de fortalecer la participación paterna en las labores de cuidado y crianza

Para los impulsores de la reforma, ampliar las licencias de paternidad no sólo representa un beneficio para los trabajadores y sus familias, sino también una herramienta para promover la igualdad de género y generar condiciones más equitativas en el mercado laboral.

Por ahora, la propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, donde será analizada y dictaminada antes de continuar su ruta legislativa.

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