Salud mental en jovenes mexicanos y las conductas de riesgo: cómo obtener atención psicológica accesible

El acceso a la salud mental para jóvenes en Ciudad de México registra un avance con la fundación de HOPE, plataforma y espacio físico que dirige una de las principales consultoras en modelos de intervención en juventudes y bienestar emocional.
Este proyecto acompaña a personas de entre 15 y 35 años con consultas desde 100 pesos, bajo una visión centrada en la cercanía humana y el cuidado profesional.
PUBLICIDAD
El modelo de HOPE se basa en atención individual y talleres para parejas, madres y jóvenes. El objetivo es fortalecer el diálogo y la convivencia desde la gestión de las emociones. HOPE también apuesta por impulsar estrategias colectivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la capital.
HOPE impulsa el bienestar psicoemocional desde una visión integral
La fundadora de HOPE cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito de la salud emocional y la innovación social. De 2012 a 2018 ocupó la dirección del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, donde impulsó el Hospital de las Emociones, un modelo único a nivel internacional para la atención de la salud mental.
PUBLICIDAD
Consultas a bajo costo y talleres para fortalecer relaciones
El modelo de HOPE se distingue por ofrecer consultas individuales a partir de 100 pesos. La plataforma atiende a jóvenes, madres y parejas, y promueve talleres temáticos para gestionar emociones y fortalecer las relaciones humanas. La atención prioriza la cercanía humana y la empatía, elementos que la fundadora considera fundamentales para el bienestar psicoemocional.
Además de la atención individual, HOPE desarrolla talleres grupales con énfasis en la prevención y gestión del malestar emocional. Entre los temas que se abordan destacan el manejo del estrés, la ansiedad, la comunicación asertiva y la autopercepción.
PUBLICIDAD
La fundadora de HOPE también es autora y coordinadora de Sonidos Urbanos, proyecto que derivó en la publicación de dos libros centrados en las juventudes de Ciudad de México y Guadalajara. Asimismo, fue cofundadora del semanario La Semana de Frente y de la consultora SIKI, plataforma dedicada a la promoción y creación de proyectos de bienestar psicoemocional.
Trayectoria internacional y distinciones en salud mental
La experiencia de la consultora abarca el diseño y la implementación de modelos de intervención para juventudes y bienestar. Ha colaborado en foros internacionales y recibido distinciones de la ONU y MTV Latinoamérica. El modelo Hospital de las Emociones se reconoce como referencia internacional en la atención de la salud mental para jóvenes.
PUBLICIDAD
Durante su gestión en el Instituto de la Juventud de Ciudad de México, impulsó políticas públicas y proyectos que contribuyeron a la atención integral de los jóvenes. La fundación y dirección de HOPE representa la continuidad de su trabajo en favor de la salud mental, con énfasis en la accesibilidad y el acompañamiento profesional.
Voces y experiencias sobre pertenencia y bienestar
En entrevista con Infobae México, la directora de HOPE comparte: “Decidí enfocarme en otras cosas y ya dejé el fútbol. El fútbol es un deporte de edad. Después me di cuenta que ya, pues como que el tiempo ya había pasado”. Sobre su proceso de adaptación en México, afirma: “Me naturalicé y nada, con eso me quedo y muy contento”.
PUBLICIDAD
Respecto a la importancia de los lazos personales, señala: “Tengo muchas personas que me ayudaron, muchísimas. Si me pusieras a citar sus nombres aquí no podría terminar, pero nada. Mi entrenador, la fundación, la fundación les agradezco muchísimo. Viví momentos increíbles, aprendí muchísimo”.
Al hablar sobre el valor de las relaciones humanas y las emociones, destaca: “Intento que esa relación se quede siempre, porque estoy agradecida en general con México. Pasé toda mi adolescencia ahí. Aprendí muchísimo y me encanta México. Para mí México es mi segundo país”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD