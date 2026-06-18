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Salud mental en jovenes mexicanos y las conductas de riesgo: cómo obtener atención psicológica accesible

El acceso a la salud mental para jóvenes en Ciudad de México registra un avance tras años de opciones no económicas

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Un grupo de jóvenes y un hombre adulto sentados en círculo en una sala luminosa con grandes ventanas, participando en una conversación o sesión de grupo.
Un grupo de jóvenes mexicanos participa en una sesión de apoyo sobre salud mental, destacando la importancia del acceso a atención psicológica para abordar conductas de riesgo y bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la salud mental para jóvenes en Ciudad de México registra un avance con la fundación de HOPE, plataforma y espacio físico que dirige una de las principales consultoras en modelos de intervención en juventudes y bienestar emocional.

Este proyecto acompaña a personas de entre 15 y 35 años con consultas desde 100 pesos, bajo una visión centrada en la cercanía humana y el cuidado profesional.

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El modelo de HOPE se basa en atención individual y talleres para parejas, madres y jóvenes. El objetivo es fortalecer el diálogo y la convivencia desde la gestión de las emociones. HOPE también apuesta por impulsar estrategias colectivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la capital.

HOPE impulsa el bienestar psicoemocional desde una visión integral

La fundadora de HOPE cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito de la salud emocional y la innovación social. De 2012 a 2018 ocupó la dirección del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, donde impulsó el Hospital de las Emociones, un modelo único a nivel internacional para la atención de la salud mental.

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Ilustración plana de una figura humana sentada sobre un reloj grande, con la cabeza en las manos. Alrededor, manecillas del reloj y elementos como ADN, moléculas y hojas.
Ilustración editorial plana que representa una figura humana estilizada sentada sobre un reloj, con la cabeza entre las manos, rodeada de manecillas que avanzan caóticamente y símbolos de ADN y hojas disolviéndose, simbolizando la cronofobia y el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultas a bajo costo y talleres para fortalecer relaciones

El modelo de HOPE se distingue por ofrecer consultas individuales a partir de 100 pesos. La plataforma atiende a jóvenes, madres y parejas, y promueve talleres temáticos para gestionar emociones y fortalecer las relaciones humanas. La atención prioriza la cercanía humana y la empatía, elementos que la fundadora considera fundamentales para el bienestar psicoemocional.

Además de la atención individual, HOPE desarrolla talleres grupales con énfasis en la prevención y gestión del malestar emocional. Entre los temas que se abordan destacan el manejo del estrés, la ansiedad, la comunicación asertiva y la autopercepción.

La fundadora de HOPE también es autora y coordinadora de Sonidos Urbanos, proyecto que derivó en la publicación de dos libros centrados en las juventudes de Ciudad de México y Guadalajara. Asimismo, fue cofundadora del semanario La Semana de Frente y de la consultora SIKI, plataforma dedicada a la promoción y creación de proyectos de bienestar psicoemocional.

HOPE impulsa el bienestar psicoemocional desde una visión integral (RS)
HOPE impulsa el bienestar psicoemocional desde una visión integral (RS)

Trayectoria internacional y distinciones en salud mental

La experiencia de la consultora abarca el diseño y la implementación de modelos de intervención para juventudes y bienestar. Ha colaborado en foros internacionales y recibido distinciones de la ONU y MTV Latinoamérica. El modelo Hospital de las Emociones se reconoce como referencia internacional en la atención de la salud mental para jóvenes.

Durante su gestión en el Instituto de la Juventud de Ciudad de México, impulsó políticas públicas y proyectos que contribuyeron a la atención integral de los jóvenes. La fundación y dirección de HOPE representa la continuidad de su trabajo en favor de la salud mental, con énfasis en la accesibilidad y el acompañamiento profesional.

Voces y experiencias sobre pertenencia y bienestar

En entrevista con Infobae México, la directora de HOPE comparte: “Decidí enfocarme en otras cosas y ya dejé el fútbol. El fútbol es un deporte de edad. Después me di cuenta que ya, pues como que el tiempo ya había pasado”. Sobre su proceso de adaptación en México, afirma: “Me naturalicé y nada, con eso me quedo y muy contento”.

Respecto a la importancia de los lazos personales, señala: “Tengo muchas personas que me ayudaron, muchísimas. Si me pusieras a citar sus nombres aquí no podría terminar, pero nada. Mi entrenador, la fundación, la fundación les agradezco muchísimo. Viví momentos increíbles, aprendí muchísimo”.

Ilustración plana de un sol amarillo en el centro. A su alrededor, iconos de salud física (corazón, huesos, pesa) y mental (cerebro, flor, libro) sobre fondo azul.
Esta ilustración conceptual plana muestra un sol central que irradia símbolos de salud física (corazón, huesos, pesa) y mental (cerebro, flor, libro) sobre un fondo azul celeste, sugiriendo un bienestar equilibrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar sobre el valor de las relaciones humanas y las emociones, destaca: “Intento que esa relación se quede siempre, porque estoy agradecida en general con México. Pasé toda mi adolescencia ahí. Aprendí muchísimo y me encanta México. Para mí México es mi segundo país”.

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