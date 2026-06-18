¿Cómo funciona el Programa de Simplificación y Digitalización? Estas son las medidas para reducir tiempos de trámite

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó los avances del Programa de Simplificación y Digitalización, una estrategia que busca reducir requisitos, eliminar trámites duplicados y permitir que millones de personas realicen gestiones de manera remota.

De acuerdo con el funcionario, la administración federal estima que existen 5 mil 594 trámites en todo el gobierno. Hasta ahora, se han intervenido y simplificado 3 mil 497, lo que representa un avance del 60%. La meta es concluir 2026 con más de 4 mil 500 trámites modernizados y finalizar el proceso durante el primer trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

Eliminan más de mil 700 trámites federales

Uno de los principales logros del programa ha sido la eliminación de mil 711 trámites que anteriormente obligaban a los ciudadanos a realizar procesos repetitivos para resolver asuntos similares.

Según explicó Peña Merino, la simplificación no implica eliminar derechos o modificar regulaciones, sino integrar procedimientos que antes estaban fragmentados.

“Si una persona tenía que hacer cuatro trámites dirigidos al mismo objetivo, hoy puede resolverlos en un solo proceso”, explicó el funcionario.

Además, los requisitos promedio para realizar un trámite federal pasaron de seis documentos a solo dos, reduciendo significativamente el tiempo y los costos para la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Gov.mx concentra todos los trámites del Gobierno Federal

La estrategia de simplificación tiene como eje principal el portal oficial del Gobierno de México.

El sitio gov.mx concentra los trámites, servicios y programas de la administración pública federal en una sola plataforma.

Actualmente:

Ha sido utilizado por 56 millones de personas .

Recibe alrededor de dos millones de visitas semanales .

Reúne información sobre trámites generales y especializados.

Ventanilla 24/7: inteligencia artificial para resolver trámites

Otra de las herramientas destacadas es la Ventanilla 24/7, un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial que guía a los usuarios para resolver dudas y realizar trámites en línea.

PUBLICIDAD

Entre sus funciones se encuentran:

Brindar información sobre trámites y servicios.

Ayudar a completar procesos digitales.

Conectar a los usuarios con asesores del número 079 cuando sea necesario.

Generar documentos oficiales de manera inmediata.

Uno de los servicios ya disponibles es la obtención de la CURP. El sistema permite descargar el documento en formato PDF ingresando la clave o proporcionando datos personales básicos como nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la herramienta registra cerca de dos millones de usos.

Llave MX facilita trámites sin acudir a ventanillas

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también destacó el crecimiento de Llave MX, el sistema de identidad digital que permite acceder a trámites federales y algunos servicios estatales.

PUBLICIDAD

Actualmente cuenta con:

24 millones de cuentas registradas .

Más de un millón de usos semanales .

242 sistemas integrados.

La plataforma permite realizar procedimientos a distancia, evitando traslados y filas en oficinas gubernamentales.

Registro Civil digital: corrección de actas desde cualquier lugar

Uno de los proyectos con mayor impacto es la Plataforma Nacional de Registros Civiles, que integra los servicios de las 32 entidades federativas y los consulados mexicanos.

PUBLICIDAD

Los resultados reportados son:

Reducción de 28 a 20 trámites .

Disminución de requisitos de ocho a cinco .

Más de 18 millones de usuarios.

A través de Mi Registro Civil, los ciudadanos pueden:

Obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Solicitar correcciones de datos.

Pedir la digitalización de documentos.

Certificar la CURP.

Tramitar constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio, a partir del 22 de junio.

El sistema permite realizar procedimientos completamente en línea, incluso para personas que viven en el extranjero.

Pasaportes: menos requisitos y documentos validados antes de la cita

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno también simplificó los trámites para obtener el pasaporte mexicano.

Los cambios incluyen:

Reducción de 21 a cinco trámites .

Disminución de seis a tres requisitos .

Reducción promedio del 50% en tiempos y procesos.

Ahora los usuarios pueden cargar su documentación digitalmente antes de acudir a la oficina, permitiendo que los documentos sean revisados y validados con anticipación.

Posteriormente, solo deben acudir a la cita para concluir el trámite. El servicio está disponible en Pasaporte Mexicano y ha sido utilizado por casi cinco millones de personas.

PUBLICIDAD

Inversiones y empresas tendrán respuesta en máximo 90 días

La simplificación también contempla medidas para impulsar la inversión privada.

Mediante la plataforma Ventanilla Digital de Inversiones, las empresas pueden consultar requisitos y dar seguimiento a trámites federales, estatales y municipales desde un mismo sitio.

PUBLICIDAD

Entre los cambios destacan:

Constitución de empresas: de nueve a seis trámites .

Construcción: de 25 a 16 trámites .

Operación: de 17 a 10 trámites.

Además, los trámites federales relacionados con inversiones deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. En caso contrario, se considerarán autorizados automáticamente, una medida que busca agilizar proyectos productivos y reducir cargas administrativas.

Gobierno busca concluir la digitalización en 2027

La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que este programa representa uno de los esfuerzos de modernización gubernamental más amplios realizados en México. La meta es que los ciudadanos puedan realizar la mayoría de los trámites de manera digital, con menos requisitos y sin desplazamientos innecesarios.

Con herramientas como Gov.mx, Llave MX, la Ventanilla 24/7 y la Plataforma Nacional de Registros Civiles, el Gobierno Federal apuesta por una administración más ágil, accesible y eficiente para millones de mexicanos.