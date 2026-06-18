México

¿Cómo funciona el Programa de Simplificación y Digitalización? Estas son las medidas para reducir tiempos de trámite

Hasta ahora, se han intervenido y simplificado 3 mil 497 trámites, lo que representa un avance del 60%; la meta es concluir 2026 con más de 4 mil 500 trámites modernizados

Guardar
Google icon
Imagen QYG4SDNJDJHGNELDCJD6JV5DQI

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó los avances del Programa de Simplificación y Digitalización, una estrategia que busca reducir requisitos, eliminar trámites duplicados y permitir que millones de personas realicen gestiones de manera remota.

De acuerdo con el funcionario, la administración federal estima que existen 5 mil 594 trámites en todo el gobierno. Hasta ahora, se han intervenido y simplificado 3 mil 497, lo que representa un avance del 60%. La meta es concluir 2026 con más de 4 mil 500 trámites modernizados y finalizar el proceso durante el primer trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

Eliminan más de mil 700 trámites federales

Uno de los principales logros del programa ha sido la eliminación de mil 711 trámites que anteriormente obligaban a los ciudadanos a realizar procesos repetitivos para resolver asuntos similares.

Según explicó Peña Merino, la simplificación no implica eliminar derechos o modificar regulaciones, sino integrar procedimientos que antes estaban fragmentados.

“Si una persona tenía que hacer cuatro trámites dirigidos al mismo objetivo, hoy puede resolverlos en un solo proceso”, explicó el funcionario.

Además, los requisitos promedio para realizar un trámite federal pasaron de seis documentos a solo dos, reduciendo significativamente el tiempo y los costos para la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Gov.mx concentra todos los trámites del Gobierno Federal

La estrategia de simplificación tiene como eje principal el portal oficial del Gobierno de México.

El sitio gov.mx concentra los trámites, servicios y programas de la administración pública federal en una sola plataforma.

Actualmente:

  • Ha sido utilizado por 56 millones de personas.
  • Recibe alrededor de dos millones de visitas semanales.
  • Reúne información sobre trámites generales y especializados.

Ventanilla 24/7: inteligencia artificial para resolver trámites

Otra de las herramientas destacadas es la Ventanilla 24/7, un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial que guía a los usuarios para resolver dudas y realizar trámites en línea.

Entre sus funciones se encuentran:

  • Brindar información sobre trámites y servicios.
  • Ayudar a completar procesos digitales.
  • Conectar a los usuarios con asesores del número 079 cuando sea necesario.
  • Generar documentos oficiales de manera inmediata.

Uno de los servicios ya disponibles es la obtención de la CURP. El sistema permite descargar el documento en formato PDF ingresando la clave o proporcionando datos personales básicos como nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento.

Hasta ahora, la herramienta registra cerca de dos millones de usos.

Llave MX facilita trámites sin acudir a ventanillas

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también destacó el crecimiento de Llave MX, el sistema de identidad digital que permite acceder a trámites federales y algunos servicios estatales.

Actualmente cuenta con:

  • 24 millones de cuentas registradas.
  • Más de un millón de usos semanales.
  • 242 sistemas integrados.

La plataforma permite realizar procedimientos a distancia, evitando traslados y filas en oficinas gubernamentales.

Registro Civil digital: corrección de actas desde cualquier lugar

Uno de los proyectos con mayor impacto es la Plataforma Nacional de Registros Civiles, que integra los servicios de las 32 entidades federativas y los consulados mexicanos.

Los resultados reportados son:

  • Reducción de 28 a 20 trámites.
  • Disminución de requisitos de ocho a cinco.
  • Más de 18 millones de usuarios.

A través de Mi Registro Civil, los ciudadanos pueden:

  • Obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
  • Solicitar correcciones de datos.
  • Pedir la digitalización de documentos.
  • Certificar la CURP.
  • Tramitar constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio, a partir del 22 de junio.

El sistema permite realizar procedimientos completamente en línea, incluso para personas que viven en el extranjero.

Pasaportes: menos requisitos y documentos validados antes de la cita

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno también simplificó los trámites para obtener el pasaporte mexicano.

Los cambios incluyen:

  • Reducción de 21 a cinco trámites.
  • Disminución de seis a tres requisitos.
  • Reducción promedio del 50% en tiempos y procesos.

Ahora los usuarios pueden cargar su documentación digitalmente antes de acudir a la oficina, permitiendo que los documentos sean revisados y validados con anticipación.

Posteriormente, solo deben acudir a la cita para concluir el trámite. El servicio está disponible en Pasaporte Mexicano y ha sido utilizado por casi cinco millones de personas.

Inversiones y empresas tendrán respuesta en máximo 90 días

La simplificación también contempla medidas para impulsar la inversión privada.

Mediante la plataforma Ventanilla Digital de Inversiones, las empresas pueden consultar requisitos y dar seguimiento a trámites federales, estatales y municipales desde un mismo sitio.

Entre los cambios destacan:

  • Constitución de empresas: de nueve a seis trámites.
  • Construcción: de 25 a 16 trámites.
  • Operación: de 17 a 10 trámites.

Además, los trámites federales relacionados con inversiones deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. En caso contrario, se considerarán autorizados automáticamente, una medida que busca agilizar proyectos productivos y reducir cargas administrativas.

Gobierno busca concluir la digitalización en 2027

La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que este programa representa uno de los esfuerzos de modernización gubernamental más amplios realizados en México. La meta es que los ciudadanos puedan realizar la mayoría de los trámites de manera digital, con menos requisitos y sin desplazamientos innecesarios.

Con herramientas como Gov.mx, Llave MX, la Ventanilla 24/7 y la Plataforma Nacional de Registros Civiles, el Gobierno Federal apuesta por una administración más ágil, accesible y eficiente para millones de mexicanos.

Temas Relacionados

DigitalizaciónTrámitesLlave MxClaudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Licencias de paternidad en México: proponen ampliar el permiso para padres tras el nacimiento de sus hijos

Una iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca reformar diversas leyes federales para fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y contribuir a reducir las brechas de género

Licencias de paternidad en México: proponen ampliar el permiso para padres tras el nacimiento de sus hijos

Sheinbaum confirma que rentó a la FIFA el Castillo de Chapultepec para fiesta previa al Mundial 2026: esto le cobro

Este evento reunió funcionarios, gobernadores y empresarios

Sheinbaum confirma que rentó a la FIFA el Castillo de Chapultepec para fiesta previa al Mundial 2026: esto le cobro

Salud mental en jovenes mexicanos y las conductas de riesgo: cómo obtener atención psicológica accesible

El acceso a la salud mental para jóvenes en Ciudad de México registra un avance tras años de opciones no económicas

Salud mental en jovenes mexicanos y las conductas de riesgo: cómo obtener atención psicológica accesible

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

El programa creado desde 2019 consiste en una capacitación laboral gratuita para que los aprendices puedan generar experiencia

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Estaría relacionado con ataques a mercados por extorsión donde varias personas han sido heridas y un niño de 9 años llamado Tadeo murió por disparos mientras acompañaba a su madre y abuela

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

ENTRETENIMIENTO

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

DEPORTES

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026