Sheinbaum confirma que rentó a la FIFA el Castillo de Chapultepec para fiesta previa al Mundial 2026: esto le cobró

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que el emblemático Castillo de Chapultepec fue rentado por la FIFA para una fiesta previa al Mundial 2026, donde se reunieron personajes vinculados al fútbol internacional y a la política nacional.

“Se renta el Castillo de Chapultepec se renta para muchos eventos”, declaró la mandataria mexicana", afirmó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 18 de junio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

La utilización de este espacio para eventos privados no es una novedad, pues desde hace tiempo se permite su renta para celebraciones y reuniones.

¿Cuánto cobra rentar el Castillo de Chapultepec?

De acuerdo con la información brindada por la Jefa de Estado, alquilar el famoso museo ubicado en la capital del país, cuesta aproximadamente un millón de pesos mexicanos.

PUBLICIDAD