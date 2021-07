“La gente me va a mantener su apoyo”: despreocupa a AMLO revocación de mandato

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que no le preocupa “mucho” el resultado de revocación de mandato, al que se someterá en 2022, puesto que la gente mantiene el apoyo hacia su gobierno.

“Eso no me preocupa mucho porque se que la gente me va a mantener su apoyo”, indicó el mandatario mexicano.

“Yo creo que vamos bien a pesar de la pandemia... Vamos avanzando y, lo más importante, la gente no ha perdido la fe y nos sigue dando su confianza”, agregó.

Información en desarrollo...