Los datos de AMLO: estos son los resultados de la encuesta hecha por Presidencia a tres años de gobierno

“Es público y notorio que informamos y cumplimos a tiempo", dijo el presidente al hablar de la pandemia COVID-19 (Foto: Presidencia)

El 1 de julio de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebraba su victoria en las elecciones presidenciales. Desde entonces, y con muy poca baja en su aprobación, el ejecutivo ha desarrollado su sexenio como uno de los presidentes más queridos por las masas.

Durante su tercer aniversario del triunfo, el tabasqueño leyó una encuesta telefónica que se hizo desde presidencia sobre el desempeño de su sexenio hasta ahora. “Estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente. Que haya más revolución de las consciencias. Convencer para elevar a rango supremo a la honestidad”.

Esta encuesta de desarrollo a partir de tres ejes principales enunciados repetidamente por el mandatario: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, explicó.

Aquí te dejamos los resultados expuestos por López Obrador:

Con respecto al año pasado, ¿Cómo es su situación económica actual?

-Mejor: 15.3%

-Igual: 42.9%

-Peor: 40.0%

-No sabe: 1.9%

¿Cómo espera que sea su situación económica el próximo año?

-Mejor: 38.4%

-Igual: 26.8%

-Peor: 23.2%

-No sabe: 11.6%

Respecto al panorama económico, el mandatario dijo que el salario mínimo aumentó en 44% (Foto: Presidencia)

¿Cómo cree que será la situación del país al terminar el sexenio?

-Mejor: 41.4%

- Igual: 23.9%

- Peor: 26.9%

- No sabe: 7.8%

En su opinión, ¿cómo está la corrupción en el país en este sexenio en comparación con el anterior?

- Mayor: 19.7%

- Igual: 33.3%

- Peor: 43%

- No sabe: 4.0%

¿Piensa usted que el Gobierno actual representa un cambio importante?

-Sí: 64.7%

- No:31.1%

- No sabe: 2.5%

El tabasqueño leyó una encuesta telefónica que se hizo desde presidencia sobre el desempeño de su sexenio hasta ahora (Foto: Presidencia)

¿Está usted de acuerdo en el actual cambio?

-Sí: 87.4%

-No: 9.6%

No sabe: 1.6%

En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al actual Presidente de la República?

- Promedio: 6.7

¿Qué opina de la revocación de mandato, usted votaría porque el presidente actual renuncie o siga su sexenio?

-Sigue: 72.4%

-Renuncia: 22.7%

- No le importa: 1.1%

- No sabe: 3.8%

Durante el evento, el presidente también dio a conocer que de abril a junio del 2021 logró reducirse considerablemente el número de contagios por COVID-19 en el país, tras un año de confinamiento y arduas medidas sanitarias que no lograron evitar la propagación del virus.

El presidente expresó su deseo de no haber defraudado a quienes confiaron en él (Foto: Presidencia)

“Es público y notorio que informamos y cumplimos a tiempo. Que levantamos con seguridad el sistema de salud que estaba en ruinas (...) Se logró que ningún enfermo se quedara sin cama”, dijo el presidente. Además, recalcó que se ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo.

Respecto al panorama económico, el mandatario dijo que el salario mínimo aumentó en 44% y que los precios de la gasolina y la luz se han mantenido, a excepción del gas el cual “aumentó un poco, pero lo vamos a corregir”.

“Aún con la complejidad que heredamos (...) No creo que se hayan creado nuevos grupos (criminales) en estos dos años y medio (...) Ha ido bajando la incidencia delictiva”, explicó el mandatario al abordar el tema de seguridad en el país.

En la recta final de su discurso el mandatario recordó el día que ganó la presidencia y como un joven le pidió no defraudar al país en su gobierno. “Recuerdo cuando, el día que me dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, un joven en bicicleta se acercó al automóvil y me gritó, no nos vayas a fallar’. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: