Senadora de Morena buscará la mayoría en el Congreso para desaparecer poderes en Tamaulipas

María Guadalupe Covarrubias, senadora de Morena, el partido en el poder, anunció este miércoles que impulsará el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas, después de que se aprobara por el Congreso Local del estado un blindaje “definitivo” al fuero de su gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, buscado por las autoridades federales por presunta defraudación fiscal equiparada.

Para la legisladora morenista, las reformas que el Congreso de Tamaulipas “atentan directamente contra la decisión de las y los tamaulipecos en el último proceso electoral”, cuando Morena consiguió arrebatarle al opositor PAN (Partido Acción Nacional), del cual forma parte García Cabeza de Vaca, la mayoría en el Legislativo estatal.

“El mismo día que declaré lo anterior, el Congreso local, traidor a su pueblo, las aprobó sin pensarlo, minando la democracia y anulando la voluntad popular”, aseguró este miércoles Covarrubias, en rueda de prensa en las instalaciones del Senado.

Sé que la desaparición de Poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso pues la Suprema Corte no se ha pronunciado y mi deber es velar por el bienestar de las y los tamaulipecos