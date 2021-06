Hospitales del Bienestar no serán administrados por la Secretaría de Salud ni los Estados para “evitar vicios”: AMLO

AMLO habló del proyecto IMSS-Bienestar en Baja California (Foto: Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que los 80 Hospitales del Bienestar que se han construido y los falta por construir no formarán parte de la administración de la Secretaría de Salud (SSa) ni de los Estados, y que ahora serán parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la inauguración de la ampliación del Hospital IMSS-Bienestar en San Quintín, Baja California, el mandatario señaló que al final de su administración entregará 200 unidades médicas como esta, para asegurar que más mexicanos y mexicanas reciban la atención que merecen.

No obstante, señaló que estas no serán parte de la Secretaría de Salud ni de los Estados para que no existan “vicios” como en el pasado, en donde el dinero que era desviado y no se compraban los medicamentos e insumos necesarios.

“Le vamos a confiar al IMSS esta encomienda de garantizar el derecho a la salud a la gente humilde, a la gente pobre”.

Los Hospitales del Bienestar estarán a cargo del Seguro Social (Foto: Cuartoscuro)

Señaló que en el caso de los estados, salvo algunas excepciones, echaban mano del dinero dedicado a hospitales y la salud para sus corruptelas.

“El dinero para la salud se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por la medicina, por los materiales de curación, por los equipos. Había políticos que se dedicaban a la venta de medicamentos, hacían su agosto”, dijo.

Aseveró que quiere rescatar los hospitales públicos para que ya no sean manejados con los mismos vicios por los gobiernos locales. “Que lo maneje el Seguro Social, que es una institución que tiene ya procedimientos, mecanismos, que vienen de tiempo atrás”.

En el caso de la Secretaría de Salud dijo que no tiene experiencia en la administración de hospitales, ya que solamente tiene 10 a su cargo en todo el país, por lo que su plan es consolidar el programa IMSS-Bienestar.

AMLO dijo que será similar IMSS-Bienestar al de la Guardia Nacional (Foto: Presidencia de México)

“Tenemos que operar los hospitales con el Seguro Social, esos hospitales vamos a que los maneje el Seguro Social; no el sistema de derechohabientes, sino en el sistema IMSS-Bienestar”, aclaró el mandatario.

Dijo que con los hospitales del Bienestar ocurrirá algo similar que con lo que se está realizando con la Guardia Nacional que tiene el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Dejamos a la Guardia Nacional sola, ahora está funcionando bien, tiene ya 100 mil elementos y están siendo formados, pero si dejamos sin el apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional y regresa lo que era la Policía Federal que dependía de la Secretaría de Gobernación, pues en muy poco tiempo se va a volver a echar a perder, es decir, se va desviar de sus propósitos”, aseguró.

(Foto: Cuartoscuro)

Explicó que la Guardia Nacional va a depender de Sedena para garantizar que la Guardia Nacional de protección y seguridad a la sociedad.

“Es lo mismo en el caso de la salud. Una institución que tiene más prestigio, que ha permanecido más tiempo atendiendo a derechohabientes y también con este sistema del IMSS-Bienestar se va a hacer cargo de la atención médica, de cumplir con lo que establece la Constitución: el derecho del pueblo a la salud”, aseveró.

Aseguró que su aspiración es llegar a un Estado de Bienestar y que trabajará en ello para que en los tres años restantes pueda “entregar la estafeta ya con un país distinto, un país nuevo, fraterno, solidario, más humano, más igualitario, un país con un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo”.

