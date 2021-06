Ciro Murayama contra la UIF: el consejero del INE denunció persecución y así le respondieron

El consejero del INE Ciro Murayama (de lentes al centro) y Lorenzo Córdova, presidente del organismo electoral nacional (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este sábado el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, denunció que el “gobierno” pretende “atacarlo” a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo que investiga enriquecimiento ilícito de ciudadanos y funcionarios, sin embargo la institución en un comunicado negó el hecho.

“Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme. Pues que vayan a fondo, porque: Nada hay qué ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y, sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del @INEMexico autónomo e independiente al poder en turno”, escribió Murayama en sus redes sociales.

Sin embargo el organismo emitió un comunicado donde refieren que no hay tal persecución:

“El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que no existe ninguna investigación de alguna consejera y consejero del Instituto Nacional Electoral. Tampoco existe una investigación en contra de Lila Downs y Ciro Murayama ni hay irregularidad Financiera alguna respecto a estos personajes.

“Al tener una solicitud de información se requiere correr el modelo de riesgo en el cual no se encontró irregularidad alguna. Dicho modelo de riesgo, si permitió detectar movimientos financieros importantes de un Director de ese Órgano Autónomo que será denunciado ante el Órgano Interno de Control del propio Instituto para que proceda conforme a Derecho”, concluyó el organismo de inteligencia financiera.

La acusación se derivó debido a que hace seis años, la cantante Lila Downs le compró al consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama un departamento en Coyoacán. Él obtuvo el inmueble después de la muerte de su madre y lo vendió para comprarse una casa, por lo que consideró que la UIF seguía de cerca los pasos de esta transacción.

Desacuerdos entre funcionarios del INE y gobierno de AMLO

Los desacuerdos y ataques verbales entre los funcionarios titulares del INE como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama versus el presidente Andrés Manuel López Obrador han aumentado, al grado que el Presidente adelantó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, para garantizar que haya democracia e independencia en todo el proceso electoral.

El presidente López Obrador ha tenido diversos enfrentamientos verbales con funcionarios del INE Fotos: (Presidencia de la república)

“Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine las elecciones sean gente inobjetable... demócrata, se los dije a los empresarios”, indicó el mandatario mexicano.

“Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, señaló el presidente.

En lo referente con la reforma electoral, López Obrador aseguró que la iniciativa que presentará se buscará bajar el costo de las elecciones en México, así como eliminar las 200 diputaciones plurinominales y lo mismo en el Senado.

“Otra cosa, los costos, no es posible que se destine 20 mil millones de pesos a las elecciones, para partidos , el INE y el Tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo; a bajar de esos costos, necesitamos los recursos,

Otra cuestión, para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena, también si no quieren los legisladores como decía Juárez: ´Nada por la fuerza, todo ´”, explicó.

