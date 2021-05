AMLO exhibió cambio de postura de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama respecto a la entrega de tarjetas

Video: Gobierno de México

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, así como el consejero Ciro Murayama, hayan cambiado sus criterios sobre la entrega de tarjetas en las que se promete dinero en caso de ganar el candidato que las ofrece, ya que en 2017 lo consideraban ilegal, pero ahora aseguran que no es un delito.

Luego de que durante su conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional, se le pidió su opinión sobre la entrega de los “Vales Grandeza” en la ciudad de León por parte del gobierno de Guanajuato, el mandatario mexicano insistió en que se trata de un fraude electoral.

“Es fraude, es fraude electoral y hay que denunciarlo, nosotros lo vamos a enviar a la Fiscalía Electoral. Me llamó la atención sobre esto, la actitud de los consejeros del INE, del presidente (Lorenzo Córdova) y de uno de los consejeros (Ciro Murayama)”, señaló.

“Ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos porque queremos que esto se investigue, se castigue porque es delito electoral y que haya democracia, que el voto sea libre y secreto, elecciones limpias y libres, ya basta de fraude”, insistió.

Andrés Manuel López Obrador y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE (Foto: Cuartoscuro/Especial)

“Entonces se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer… a ver si tienen lo que ayer en las redes (sociales) se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama”, dijo.

Fue entonces que López Obrador recordó los dichos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama sobre el tema y pidió que se proyectara las declaraciones de ambos en 2017 sobre las elecciones locales en Coahuila y en el Estado de México.

En la grabación transmitida, el presidente del INE condenaba el uso de tarjetas: “(..) y que esté haciendo un compromiso, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto; sino un compromiso personalizado, específico: ‘si votas por mí y si gano, a ti te voy a dar tal cosa’, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva, y consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, que no podemos, me parece y menos todavía de cara a la elección de 2018, no podemos permitir que sea considerado como un gasto de campaña”, destacó Córdova Vianello.

(Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Ciro Murayama señalaba en 2017 lo siguiente: “(...) La concatenación de las promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más y nada menos que ‘monederos’ en un escenario de carencia social, a cambio de datos de individuos que serán benefactores, beneficiarios del partido y este resulta ganador, da una secuencia de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto, no es una promesa general, legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a 2018”, puntualizó en aquella ocasión.

En seguida, se reprodujo un fragmento del posicionamiento actual de Murayama sobre la entrega de tarjetas en el actual proceso electoral.

“(...) En 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas: en el Estado de México, una que se llamaba ‘Salario rosa’ y en Coahuila, otras que se llamaban ‘Mi monedero’ o ‘Mi monedero rosa’. Esta autoridad cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno, era simplemente propaganda, se determinó en votación dividida (...)”, finalizó el clip.

“Ya cambió”, señaló López Obrador, al referirse a las opiniones encontradas de ambos consejeros electorales.

“Ojalá la fiscalía siga adelante con las investigaciones”, concluyó el mandatario.

