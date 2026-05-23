México

Quiénes pierden la Beca Rita Cetina y por qué

La plataforma rechaza registros por comprobantes de domicilio vencidos, actas de nacimiento incorrectas o inconsistencias en la CURP

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Los lineamientos oficiales, publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, establecen que la exclusión puede ser temporal o permanente. (Infobae/Jesús Aviles)
Los lineamientos oficiales, publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, establecen que la exclusión puede ser temporal o permanente. (Infobae/Jesús Aviles)

En el ciclo escolar 2025-2026, la Beca Rita Cetina aplica normas precisas para la suspensión y baja definitiva de beneficiarios.

Los lineamientos oficiales, publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, establecen que la exclusión puede ser temporal o permanente.

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Las razones están claramente especificadas y los procedimientos de verificación se realizan a través de plataformas digitales y controles administrativos te compartimos las principales causas y qué hacer en caso de presentar un problema con el registro de la beca.

Causas formales de suspensión y baja definitiva

La baja es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar. (Gobierno de México)
La baja es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar. (Gobierno de México)

Las principales causas para perder la Beca Rita Cetina en 2026 son: la entrega de documentación falsa, la duplicidad con otros programas federales, la renuncia voluntaria, la conclusión del nivel educativo, el fallecimiento del beneficiario y el abandono escolar.

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La suspensión definitiva ocurre si el sistema detecta que un documento como el comprobante de domicilio, el acta de nacimiento o la constancia de estudios es apócrifo.

La baja es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar.

La duplicidad de apoyos constituye una de las principales exclusiones. Si el sistema identifica que un alumno recibe la Beca Rita Cetina y, simultáneamente, alguna otra beca federal de manutención, como la Beca Benito Juárez, se cancela de oficio uno de los registros.

Otra razón frecuente es la finalización de estudios: al concluir la secundaria o el nivel para el que fue otorgado el apoyo, y no inscribirse en el siguiente grado de educación pública, el expediente se cierra automáticamente.

El fallecimiento del alumno implica la cancelación automática, ya que la beca es intransferible.

Por su parte, la renuncia voluntaria se formaliza por escrito y elimina cualquier pago pendiente o retroactivo sin opción de regreso durante el ciclo vigente. Finalmente, el abandono escolar o el cambio a una escuela privada también resultan en la pérdida del beneficio.

Procedimientos de verificación y consulta de estatus

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Las autoridades realizan cruces de información con registros escolares y civiles. La plataforma oficial, junto al sistema de autenticación Llave MX, permite consultar el estatus de la beca es necesario verificar el folio de registro para el proceso.

Los mensajes “Registro exitoso” o “Pendiente de validación” indican avance, mientras que errores o ausencia de información reflejan problemas en el proceso.

Los tutores pueden consultar el resultado del registro en la sección “Estudiante” usando su cuenta Llave MX.

Si el estatus es suspendido o rechazado, las autoridades recomiendan acudir a la escuela para verificar los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Ante problemas con la CURP, se requiere acudir al Registro Civil o a un módulo de RENAPO para certificarla.

El Centro de Atención para el Bienestar atiende a través del número 079 las 24 horas, además de las líneas de la SEP 55 3601 7599 y 800 288 6688.

Compatibilidad e incompatibilidad con otros programas

La Beca Rita Cetina es incompatible con otras becas federales del mismo fin. Al identificar una coincidencia en los registros, el sistema cancela de oficio el apoyo duplicado.

En enero de 2026, los alumnos que recibían “Mi Beca para Empezar” en la Ciudad de México fueron incorporados automáticamente a la Beca Rita Cetina, lo que generó duplicados que el sistema detectó y eliminó.

Requisitos documentales y actualización de información

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Uno de los motivos más comunes de exclusión es la entrega de documentos falsos, errores en la CURP o información desactualizada. La plataforma rechaza registros con actas de nacimiento apócrifas, comprobantes de domicilio con más de tres meses de antigüedad o que no coincidan con la dirección registrada.

Nombres con acentos, fechas de nacimiento incorrectas y números de celular inactivos también provocan rechazos.

Los beneficiarios deben mantener actualizados todos los datos y documentos en la plataforma.

La falta de actualización puede derivar en suspensión temporal o baja definitiva si no se resuelve antes de la validación final.

El no cobro del apoyo por doce meses también conlleva la baja automática del programa.

Consecuencias y vías de aclaración

Las bajas por causas definitivas no ofrecen reincorporación en el mismo ciclo escolar. Las familias excluidas pierden el derecho a los 2 mil 500 pesos anuales destinados a útiles y uniformes.

Si la suspensión se debe a errores u omisiones corregibles, los tutores pueden subsanar la información en la plataforma o módulos autorizados. La reactivación, en esos casos, puede demorar varias semanas y requiere la validación de los documentos actualizados.

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