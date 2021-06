Periodistas acusaron espionaje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

(Foto: Cuartoscuro)

La relación entre periodistas mexicanos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha estado tensa desde que el tabasqueño rindió protesta. Durante las conferencias matutinas el presidente ha expuesto públicamente a los comunicadores que no responden a sus ideas.

De hecho, este 23 de junio dijo que comenzaría a decir “quién es quién de las mentiras de la semana, para combatir las falsas noticias”. En contraste, los periodistas mexicanos han comenzado a denunciar en sus columnas que el Gobierno los estaría espiando.

Uno de ellos fue Raymundo Riva Palacio, quien señaló que “el espionaje contra periodistas se esta expandiendo a una velocidad que no se conoció en gobiernos anteriores”.

Sobre todo, dijo que el gobierno rastrea las fuentes de información de los comunicadores para conocer si existen intereses ocultos que puedan permear sus opiniones.

En su columna de Eje Central, Riva Palacio recalcó que este “un tema donde la prensa no suele denunciar porque, salvo que atrapen al gobierno prácticamente in fraganti, no tiene forma de saber cuáles periodistas están sujetos a investigación”.

Recordó que el periodista Javier Tejado denunció también el pasado 22 de junio el espionaje contra varios columnistas. En específico reveló que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, solicitó información sobre columnistas que hubieran escrito sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, plataforma denunciada por intromisión en vida privada de los ciudadanos.

El espionaje fue calificado por el comunicador como “una contradicción del funcionario y gobierno que representa”, lo que estaría evidenciando el uso de algunos funcionarios llegarían a hacer en caso de tener información y biométricos de los usuarios de celular.

“Es altamente probable que la petición haya sido al Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al CISEN, bajo la responsabilidad del general Audomaro Martínez, un viejo amigo y colaborador del presidente López Obrador”, recalcó Riva Palacio.

En especial, el periodista recalcó que este Centro tiene abiertas varias investigaciones en contra de columnistas que han incomodado al gobierno, como ha sucedido con Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto. Aunque el presidente también habría señalado públicamente a Roberto Rock, aunque esta supuesta investigación aun no ha sido confirmada.





Información en desarrollo...