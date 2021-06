Del “No hay resultados señor presidente” a “México no es Venezuela”: así han sido los episodios entre Jorge Ramos y AMLO

(Foto: Facebook Jorge Ramos y Presidencia de México)

A más de dos años de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario ha sido cuestionado por algunos comportamientos durante su gobierno, así como por la información que ha proporcionado respecto a temas de controversia, principalmente, durante sus habituales conferencias de prensa matutinas.

A pesar de ello, el periodista Jorge Ramos dijo en una entrevista con León Krauze que el tabasqueño “debe continuar en el poder hasta el último día”, pues ha actuado dentro de los parámetros de la democracia y, aseguró, no representa un riesgo para ésta.

“Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día porque así es la democracia. (...) No tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana.“, expresó.

Sin embargo, cabe recordar que el profesional ha emitido duras críticas hacia el rol del Jefe del Ejecutivo, especialmente, frente a la contención de la violencia y del COVID-19 en México.

La conferencia incómoda

A pesar de haber sucedido hace poco más de dos años, la conferencia matutina del 12 de abril de 2019 ha sido uno de los episodios más memorables entre el periodista de Univisión y López Obrador.

En esa ocasión, Ramos confrontó al mandatario con preguntas punzantes sobre los temas más álgidos del momento: la espeluznante cifra de homicidios en los primeros tres meses de su gobierno, los ataques y calificativos hacia a la prensa y la relación con los Estados Unidos.

“Mueren miles de mexicanos a diario, vamos rumbo al año más sangriento en la historia, no está funcionando (su estrategia de seguridad)”, expresó el comunicador, a lo cual, el mandatario contestó: “Estamos trabajando todos los días como nunca”.

El reñido debate se intensificó aún más cuando el reportero habló sobre los ataques del presidente a la prensa, específicamente al diario Reforma, para el que colabora.

Sin embargo, a pesar de los argumentos presentados, AMLO contraargumentó y reiteró su postura respecto al diario expresando: “Es un periódico consevador, cuyo distintivo es la hipocresía”. A pesar de ello, el conductor de Al punto se dijo orgulloso de trabajar en él.

Por último, Ramos recordó que en una entrevista anterior, López Obrador había tachado de “racista” a su exhomólogo, Donald Trump, e incluso había escrito un libro poco favorable para el republicano, pero cuando AMLO llego al poder, dijo, cambió radicalmente su postura.

Ante ello, el presidente mexicano respondió que “no debemos pelearnos con el gobierno de EE.UU como política” y afirmó mantener una relación de respeto mutuo con el país vecino.

Emergencia de feminicidios

Indignado por los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, de siete años, el pasado 18 de febrero del 2020, Jorge Ramos arremetió, mediante su Twitter, a la estrategia de seguridad empleada en la actual administración del morenista, así como a los encargados de ejecutarla.

“Si los que están encargados de la seguridad en México no pueden, que pongan a otros. Si la estrategia solo da más muertos y feminicidios, hay que cambiar la estrategia. Los asesinatos de Ingrid y Fátima han dado un nuevo sentido de urgencia. Se nota. Y no hay resultados”, escribió.

El mensaje también fue dirigido a López Obrador, quien, en medio de la coyuntura, fue cuestionado respecto a las estrategias a seguir para combatir la violencia y asesinato en contra de niñas y mujeres.

Una crítica y exigencia que actualmente se mantiente en pie; a dos días del feminicidio de la doctora Beatriz Gutiérrez, presuntamente, a manos de policías municipales en el estado de Hidalgo.

México y el COVID-19

Uno de los acontecimientos que afectó a escala global fue el surgimiento de la pandemia del COVID-19 a finales del 2019. Este indeseado virus arribaría a territorio mexicano el 28 de febrero del 2020, a partir de ahí, México comenzaría a registrar un aumento de contagios y muertes que le valieron a la administración de López Obrador diversas críticas respecto a su estrategia de contención.

Por supuesto, Jorge Ramos fue una de ellas, pues, el 6 de agosto del 2020, con 50 mil muertes acumuladas en el país, el reportero calificó de fallida a la estrategia del Gobierno mexicano de contener la pandemia.

En esta ocasión, el comunicador comparó el problema sanitario con el de la violencia en el país el cual, al igual que la pandemia, ha incrementado con estragos históricos sin que la administración del Jefe del Ejecutivo pudiera controlar adecuadamente, dijo. De ahí que Ramos afirme que el gobierno ha fallado en proteger la vida de la ciudadanía.

“No hay manera de tener 50 mil muertes de coronavirus y presentarlo como un éxito. Algo no funcionó. Al igual que la fracasada estrategia contra la violencia, es preciso corregir lo antes posible. El gobierno ha fallado en su principal obligación: proteger la vida de los mexicanos”, publicó el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

AMLO y el uso del cubrebocas

Aunque la pandemia ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en México, López Obrador ha mostrado una actitud renuente al uso frecuente del cubrebocas, incluso después de haber contraído el virus el pasado 24 de enero de este año.

Dicha actitud - también - ha sido fuertemente señalada por parte de la ciudadanía, funcionarios y líderes de opinión. A raíz de ello, Ramos calificó a AMLO como “un mal ejemplo” para las y los mexicanos dentro del contexto de la pandemia.

Durante una entrevista para el programa estadounidense GZero, el pasado 14 de febrero, destacó que no es una coincidencia que los que los países con la mayoría de personas fallecidas de coronavirus, sean aquellos en los que sus mandatarios se rehúsan a portar la mascarilla.

Asimismo, respecto al tema de la vacunación, puntualizó que Obrador no se puso el antídoto con premura, porque lo utilizó como una estrategia política donde pretendía adquirir un papel empático con los mexicanos que aún no se lo han podido aplicar.

“Yo me infecté porque soy uno de ustedes, eso es lo que estaba diciendo, por ejemplo, él fue muy crítico de los presidentes quienes, en sus países, obtuvieron una vacuna y el hacía bromas y se reía de ellos, porque el mensaje que estaba enviando a los mexicanos decía ‘yo podría haberme puesto la vacuna, pero no lo hice porque, ¿cómo podría yo tenerla si ustedes no la tienen aún?’”, sentenció.

