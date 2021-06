“No son los resultados que prometió”: Jorge Ramos advirtió que el sexenio de AMLO puede ser “el más violento de la historia”

El periodista recalcó las cifras de violencia en México (Foto: Facebook Jorge Ramos y Presidencia de México)

Entre el crimen organizado, la delincuencia y la violencia que azota a México, el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para vivir. Sin embargo, el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría convertirse “el más violento de la historia moderna”, según el periodista Jorge Ramos.

En su cuenta de Twitter, el comunicador explicó que desde que el tabasqueño llegó al poder, 86,370 personas han sido asesinadas, además de que el pasado mes de mayo fue considerado “el mes más violento en casi un año”.

De esta forma, Ramos arremetió contra el presidente de México y reconoció que “estos no son los resultados que prometió”.

Su mensaje viene después de que en una entrevista con León Krauze declarara en favor del presidente y dijera que “México no es como Venezuela”, pues el dirigente mexicano ganó las elecciones conforme a la democracia. .

Mayo fue el mes más violento del 2021 (Foto: Reuters)

Jorge Ramos también reconoció entonces que más allá del problema con la democracia, México vive un conflicto aun más grave e importante: la violencia. Más tarde, en una entrevista con Infobae México señaló haber sido crítico con el gobierno del tabasqueño, y recalcó:

“Particularmente del manejo de la violencia: no es posible que diga que su estrategia en contra de la violencia tiene resultados cuando hay casi 3.000 homicidios dolosos por mes. Es una estrategia que no ha funcionado. El gobierno de López Obrador puede convertirse en el más sangriento de la historia moderna de México”.

En el diálogo con Krauze , el comunicador dijo no advertir los mismos riesgos para la democracia mexicana que en otros países. “Déjame ser completamente claro con esto: López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela”, dijo antes de agregar que tenía la intención de creer en que el presidente no se reelegiría en 2024, tal como lo prometió.

Además, Ramos aseguró que “López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día” porque fue elegido de manera democrática en 2018. “Debe cumplir todos y cada uno de esos días, pero ni uno más”, puntualizó.

Jorge Ramos señaló que AMLO ganó la presidencia por la vía democrática (Foto: Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Sin embargo, no pasó por alto que el tabasqueño viene de “esta larga tradición mexicana en donde los presidentes acumulan excesivo poder”. Bajo ese argumento, cuestionó a su entrevistador sobre quién sería el líder de la oposición y recalcó habría problemas para encontrarlo “porque no hay un contrapeso en estos momentos”.

Sin embargo, su reciente crítica contra el Gobierno, se vio reforzada con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se dio a conocer que el pasado mes de mayo fue el más violento en lo que va del 2021.

En esas cuatro semanas el gobierno registró 3,061 víctimas, lo que implicó un incremento del 3.5% en los homicidios dolosos. Es decir, la cifra aumentó de 2,861 víctimas en abril a 2,963 en mayo.

Las entidades federativas que acumularon las mayores cifras de estos crímenes fueron Guanajuato con 282, Baja California 276, Chihuahua 237, Estado de México 231, y Michoacán 223.

Sin embargo, al comparar el número de homicidios dolosos durante los primeros cinco meses del año 2021 con el mismo periodo pero del 2020, la incidencia del delito disminuyó en 2.9 por ciento.

