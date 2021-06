“La ambición al dinero desmedida produce mucha infelicidad”: AMLO

El presidente López Obrador señaló que también hay crímenes vinculados a intereses económicos (Video: Gobierno de México)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que existen crímenes vinculados a intereses económicos. En este sentido, aseguró que “la mamá y el papá del diablo el dinero, la ambición desmedida al dinero”.

Por ello, indicó que se debe luchar por una sociedad mayor y no buscar “progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Y también es importante que se sepa, porque no todos los crímenes tienen que ver con la delincuencia organizada, hay un número importante, es mayoritario el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, pero hay otro tipo de crímenes, lo que se vincula con intereses económicos, con la ambición al dinero, que es como -para ser plurales y usar un lenguaje de género- es como el papá del diablo el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo el dinero, la mamá y el papá del diablo el dinero, la ambición desmedida al dinero

“A eso me refiero cuando planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos, triunfar. ‘El fin justifica los medios’, no, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que nos obnubile el dinero, que no sea lo material lo principal”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

Para afrontar este problema, López Obrador aseveró que la autoridad juega un papel importante (Foto: Presidencia de México)

Una de las principales premisas del mandatario es que la dicha no depende de “acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos” sino de uno mismo. De nueva cuenta, el presidente puso en la mesa el tema del “aspiracionismo”, asegurado que el querer “destacar a como sea” produce infelicidad.

La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad.

Para afrontar este problema, López Obrador aseveró que la autoridad juega un papel importante, pues de lo contrario, el país nunca saldría adelante.

“Y también la autoridad juega un papel importantísimo, porque si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo, que no nos importara o encubriéramos, protegiéramos o actuáramos dando malos ejemplos, el gobierno fuese de nuevo un mercado, un tianguis, la sede principal del mercantilismo y de la inmoralidad, de la corrupción, pues entonces no saldríamos adelante nunca.

El mandatario aseguró que el pueblo de México es bueno y puso como ejemplo a los migrantes que se van a Estados Unidos a “buscarse la vida” (Foto: Presidencia de México)

Entonces, tenemos que seguir buscando purificar la vida pública y yo celebro que muchos jóvenes, millones de jóvenes están tomando el camino del trabajo, del estudio y no se dejan enganchar por la delincuencia”, explicó.

Antes de terminar su intervención, el mandatario aseguró que el pueblo de México es bueno y puso como ejemplo a los migrantes que se van a Estados Unidos a “buscarse la vida”. Este factor, indicó, es fundamental para superar la crisis causada por la enfermedad de Coronavirus.

Así es el mexicano, es un pueblo bueno, es un pueblo trabajador y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida y miren ahora cuánto ayudan, porque no es el pueblo de México como piensan los conservadores, un pueblo flojo, un pueblo indolente, no, es un pueblo con valores, es un pueblo trabajador, es un pueblo con mucho orgullo, es lo mejor que tenemos, por eso vamos saliendo, vamos saliendo de la crisis

