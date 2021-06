“Hay voluntad de Carlos Slim”: AMLO aseguró que las empresas involucradas en la construcción de la L12 ayudarán a rehabilitarla

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló de que hablaron en la reunión que sostuvo el martes pasado en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde trataron el tema de la Línea 12.

“Bueno en efecto nos reunimos, y la jefa de gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la Línea 12 lo más pronto posible, y se avanzó bastante, vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que una tema es la investigación que están haciendo las fiscalías y las autoridades competentes; y otro asunto es la de la rehabilitación de la Línea 12, para que vuelva operar lo más pronto posible.

“Son dos cosas, la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, a las fiscalías, en especial a la fiscalía de la Ciudad de México, y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño, y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables de la investigación, también de conformidad con la ley...

Porque también creo yo, que nadie actúe consciente de que sus actos van a provocar perdida de vidas, en estos casos. Hay premeditación, alevosía y ventaja en otros, en este se necesitaría ser de muy malas entrañas para querer que pierdan la vida seres humanos”, expresó el presidente.

“Nosotros vamos a estar al pendiente de que se haga justicia”, agregó.

El presidente mexicano aseguró que “hay voluntad” de ayudar en la rehabilitación de la línea del Metro de todas las empresas, y es algo que celebra, puesto que no “va haber pleito”.

“Lo otro es cómo rehabilitamos lo más pronto posible, porque se trasladan más de 300 mil personas en esa línea, entonces tenemos que rehabilitarla, y hay voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro, de ayudar, pero pues es un proceso hay que terminar los dictámenes, y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar...

Hay un dictamen, hay una comisión de expertos, se esta haciendo una revisión general, se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena”, subrayó.

López Obrador recalcó que la actitud de las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro están en disposición de ayudar.

“Hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro... de todos hay voluntad, deseos de ayudar, de participar, y eso lo celebro, no es de: ´haber vámonos al pleito, nosotros si hicimos bien la obra, aquí esta la prueba, nos recibieron la prueba, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios profesionales, universidades yo no tengo culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial, luego yo no tengo anda que ver y vámonos al pleito vámonos al litigio´; no está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad...

Tampoco es: ´si, pero a ver necesitamos dinero¨; no, tampoco es por dinero,” indicó López Obrador.





