“Repudio el uso vulgar y perverso del púlpito mañanero”: Quadri respondió a AMLO

El ahora diputado federal electo, Gabriel Quadri, que resultó ganador en las pasadas elecciones por la coalición “Va por México” para el distrito 23, correspondiente a la alcaldía de Coyoacán; respondió con una serie de tuist al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está mañana su conferencia de prensa en Palacio Nacional, lo puso “de ejemplo” de los conservadores y exhibió un fragmento de una entrevista que le realizaron, en donde critica el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el programa Sembrando Vida.

“Repudio el uso faccioso, vulgar y perverso del púlpito mañanero. Vil cortina de humo cotidiana para encubrir la ineptitud, la corrupción, y el fracaso. Instrumento narcisista y cínico de construcción autocrática. Expresión nítida de ausencia de foco y responsabilidad...”, escribió en uno de los tuis el diputado electo.

Luego de poner el clip en donde Quadri expone que “hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida”, López Obrador aclaró que lo puso de ejemplo porque considera que sus declaraciones, eran el objetivo de los conservadores.

“Una precisión y una información que considero importante. La precisión es que si se puso el ejemplo del candidato y ahora diputado federal electo Quadri es porque ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores: el ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara el presupuesto del año próximo y no continuaran el Tren Maya, el Sembrando Vida, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y también, y esto lo subrayo, todos los Programas de Bienestar los iban a cancelar: la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, eso era lo que estaba en el fondo de la pasada elección.

Afortunadamente, y por eso me da mucho gusto, no pudieron porque no alcanzaron mayoría y ya están garantizados estos programas para beneficio del pueblo y para el desarrollo del país”, subrayó.

Gabriel Quadri publicó en su cuenta de Twitter al menos nueve tuits en los cuales critica la actual administración, luego de que López Obrador se refiriera a sus declaraciones sobre los mega proyectos que se están llevando acabo.

“Este gobierno ha contratado préstamos con el Banco Mundial por casi 2 mil millones de dólares...”, es otro de los tuits que publicó el político.

López Obrador explicó este lunes a qué se refiere con el concepto “aspiracionismo” que en los últimos días ha desatado un debate público, y aprovechó para exhibir la entrevista de Quadri.

“Se molestan mucho cuando digo que hay un sector de la clase media aspiracioncita , yo creo que ayuda más a saber a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos, además de que hay teorizar sobre este fenómenos sociales, porque son buenos temas de debate en una sociedad democrática”, indico el mandatario mexicano y pidió pusieran un fragmento de una entrevista a Gabriel Quadri, ahora diputado electo, en donde dice que deben de desaparecer el programa Sembrando Vida, así como el Tren Maya y el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía.

López Obrador señaló que su proyecto de gobierno lo que busca es “constituir una nueva clase media más fraterna, más humana”, y que el concepto “aspiracionista” es para quienes buscan enriquecerse a costa de todo, “sin principios morales”.

“Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para constituir una nueva clase media, más fraterna, más humana, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos... pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, que no se les de la espalda a los que sufren y que además estén más consientes y más politizados, para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan que llevan a cabo los grupos de intereses creados los que no quieren que haya cambios, porque a ellos les conviene mantener el status quo”, señaló.

El presidente mexicano también cuestionó a un diario, que este lunes publicó en su portada, que jóvenes de la Ayudantía habían sido ascendidos a puestos de alto nivel, y cuestionó: “¿Voy a meter a Quadri ahí?”.

“Falleció una mujer extraordinaria que nos ayudaba en el programa de Becas, Lety Ánimas, y como a mí me importa mucho el programa de becas no puede ir cualquiera. ¿Voy a meter a Quadri ahí?

Hablo de Quadri porque a él lo impulsó la maestra Elba Esther Gordillo, a Quadri, a lo mejor esto no lo saben en Coyoacán, porque antes no se sabía nada, a veces por eso yo tengo que extenderme aquí para informar, informar, informar...

¿Qué quieren los del Reforma?, ¿que yo ponga a un familiar de Carlos Salinas de Gortari?

Todos ellos, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir llevando a cabo cambios para renovar el equipo con gente joven y con esas características”, concluyó el presidente López Obrador.

