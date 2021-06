AMLO aseguró que su gobierno busca construir una nueva clase media “más fraterna”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó a qué se refiere con el concepto “aspiracionismo” que en los últimos días ha desatado un debate público.

“Se molestan mucho cuando digo que hay un sector de la clase media aspiracioncita , yo creo que ayuda más a saber a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos, además de que hay teorizar sobre este fenómenos sociales, porque son buenos temas de debate en una sociedad democrática”, indico el mandatario mexicano y pidió pusieran un fragmento de una entrevista a Gabriel Quadri, ahora diputado electo, en donde dice que deben de desaparecer el programa Sembrando Vida, así como el Tren Maya y el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía.

López Obrador señaló que su proyecto de gobierno lo que busca es “constituir una nueva clase media más fraterna, más humana”, y que el concepto “aspiracionista” es para quienes buscan enriquecerse a costa de todo, “sin principios morales”.

“Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para constituir una nueva clase media, más fraterna, más humana, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos... pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, que no se les de la espalda a los que sufren y que además estén más consientes y más politizados, para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan que llevan a cabo los grupos de intereses creados los que no quieren que haya cambios, porque a ellos les conviene mantener el estatu quo”, señaló.

Información en desarrollo...