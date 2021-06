El misterio de Selene Delgado, una de las personas desaparecidas del Canal 5 que fue “encontrada” en Facebook

El Servicio a la Comunidad del Canal 5 desató una serie de leyendas urbanas alrededor de una mujer extraviada llamada Selene Delgado López, quien, según los usuarios de redes sociales, protagonizó el segmento durante varios años (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

De acuerdo con Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, la cifra de personas desaparecidas en el país es mayor a 88,700. Una de ellas quedó en la memoria colectiva de miles de mexicanos.

El Servicio a la Comunidad del Canal 5, de Televisa, era una cápsula especial transmitida por televisión donde se pedía la colaboración de la ciudadanía para localizar a personas extraviadas. “Canal 5: al servicio de la comunidad”, narraba la voz del fallecido locutor Melquiades Sánchez, también conocido como la voz oficial del Estadio Azteca.

Un momento aterrador: cuando los niños veían sus caricaturas favoritas y de repente la programación se detenía para escuchar un voz sombría y grave que relataba nombres y edades y lúgares en los que mexicanos fueron vistos por última vez.

En enero del 2020, un usuario de Twitter llamado @eldiamantenegro publicó un hilo donde construye y desarrolla una teoría de conspiración sobre la desaparición de Selene Delgado López (Foto: Facebook/@Selene Delgado Lopez)

Sus rostros eran emitidos en blanco y negro y aprovechaban la enorme visibilidad de la televisión. “Padece de sus facultades mentales”, decía Sánchez frecuentemente cuando describía a algunos de los ausentes.

La cápsula se convirtió en una especie de segmento de culto. Personas que de manera grupal recuerdan el espacio escalofriante. Teorías y memorias son contadas en comentarios de sitios como Reddit, YouTube, y Twitter.

Hubo una que tuvo más popularidad que cualquier otra. La historia de Selene Delgado. El Servicio a la Comunidad del Canal 5 desató una serie de leyendas urbanas alrededor de una mujer extraviada llamada Selene Delgado López, quien, según los usuarios de redes sociales, protagonizó el segmento durante varios años.

De repente la programación se detenía para escuchar un voz sombría y grave que relataba nombres y edades y lúgares en los que mexicanos fueron vistos por última vez (Video: YouTube/@wolf254)

Y mientras que algunos afirman que Delgado solamente sirvió como un experimento de la televisora, según los datos proporcionados, ella desapareció durante la década de los noventa. De 18 años de edad, se extravió el 22 de abril en la entonces delegación Álvaro Obregón.

No se sabe exactamente qué año. Tampoco si está de regreso con su familia o si está viva o muerta.

Los internautas señalan que sus parientes presuntamente la buscaron por ocho años. No obstante, el tiempo pasó y el espacio dejó de transmitirse en el canal de televisión abierta.

En enero del 2020, un usuario de Twitter llamado @eldiamantenegro publicó un hilo donde construye y desarrolla una teoría de conspiración sobre la desaparición de Selene Delgado López y lo vincula con otra joven, llamada Selena Delgado, extraviada en el 2010 en el Estado de México.

El caso de otra Selene Delgado López se viralizó en septiembre del 2020 cuando miles de usuarios de Facebook, en distintos países y continentes, reportaron tener el perfil de una mujer con ese nombre entre sus listas de amigos (Facebook/@Selene Delgado Lopez)

De acuerdo con la cuenta, “la foto decía ser de los 80s, pero la calidad de la imagen parecía de los 60s. Era de las más borrosas que había en esos anuncios. Muchos creían que no existía y solo era un John Doe mexicano en honor a las muertas de Juárez”.

Además, que el RNPED (Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas) no tiene registro de su desaparición y tampoco hay personas que se hayan manifestado como sus familiares en internet.

El Canal 5, según @eldiamantenegro, ya no tiene el contacto de la persona que solicitaba el anuncio. “Aun así, Don Melquiades (la voz del segmento) grabó al menos 2 veces la búsqueda de Selene”, publicó el usuario.

Nadie ha podido comprobar la identidad de Selene Delgado López, tampoco su procedencia, ni su paradero.

En YouTube, la experiencia de ser público de la programación del Servicio a la Comunidad fue descrita por un usuario llamado Doppelgänger:

“Estabas ahí, sentado en el sofá, tomando un vaso de Choco Milk a las 8 o 9 de la mañana, cuando los sonidos estridentes de las caricaturas y los anuncios de juguetes y comida chatarra eran súbitamente interrumpidos por un silencio angustiante y ominoso (...)

“La voz del locutor, grabada para siempre en tus recuerdos, describiendo personas desconocidas y dando las fechas de extravío (¿puede la gente perderse por tanto tiempo?), mientras ese silencio agorero, lúgubre, protervo y vacuo te helaba la sangre al tiempo que una ola de preguntas y temores poseían tu mente: ¿y si me pasara a mí?, ¿o a mi mamá?, ¿o a mi papá o algún otro miembro de mi familia?, ¿qué significa “padece de sus facultades mentales”? No, eso no podría pasarme a mí...”, escribió.

Sin embargo, el misterio no termina ahí. El caso de otra Selene Delgado López se viralizó en septiembre del 2020 cuando miles de usuarios de Facebook, en distintos países y continentes, reportaron tener el perfil de una mujer con ese nombre entre sus listas de amigos.

“No estoy ni desaparecida, ni lo estuve. Ni tampoco muerta, estoy en mi casa con mi familia y bien”, dijo después de recibir una avalancha de correos (Facebook/@Selene Delgado Lopez)

Aseguraban que no la conocían y tampoco le habían enviado una solicitud de amistad. Teorías comenzaron a circular declarando que podría tratarse de la misma mujer cuya desaparición había sido reportada en el Canal 5.

Un día, la mujer detrás del perfil contestó uno de los tantos mensajes que recibió. Todo era falso: la mujer aclaró que no se encontraba en las listas de amigos de cientos de usuarios ni era la joven de 18 años extraviada.

“No estoy ni desaparecida ni lo estuve, ni tampoco muerta, estoy en mi casa con mi familia y bien”, dijo después de recibir una avalancha de correos. La explicación para aquellos que creían que Selene Delgado López se encontraba entre sus contactos de Facebook también era bastante simple.

Se trataba de una configuración en la red social que cualquier usuario puede modificar en su perfil. Lo único que se tiene que hacer es deshabilitar la opción para que otras personas puedan agregar a uno a sus contactos: así nadie podrá enviar solicitudes de amistad pero sí enviar mensajes privados.

Es por eso que parece como si el perfil fuera un contacto más. En realidad, Delgado López nunca agregó a nadie ni aparecía en las listas de amigos de los usuarios.

“Es una configuración de Facebook. Si te tuviera de amigo/a me podrías eliminar y dime, ¿puedes? Claro que no porque no somos amigos en ningún lado. Y no, no estoy ni desaparecida, ni lo estuve. Ni tampoco muerta, estoy en mi casa con mi familia bien”, declaró la mujer.

“Soy Selene Delgado y esta es mi verdad. Por el acoso que he recibido en mi perfil, debí ocultarlo. No crean todo lo que ven. Les comenzaré a contar todo”, dijo en otra publicación. “Primero, yo no agregué a nadie de los que decían que los había agregado. Gracias a su acoso, cerraron mi Facebook. Tu también puedes poner tu perfil así: no se acepta que te manden solicitud de amistad nada más. Esto no quiere decir que seamos amigos en Facebook”.

SEGUIR LEYENDO: