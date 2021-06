Claudia Sheinbaum descartó el cierre de actividades económicas por semáforo amarillo en CDMX

Luego de que el gobierno de la Ciudad de México estableciera el color del semáforo epidemiológico de COVID-19 en amarillo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbam, señaló que es insostenible volver a cerrar las actividades económicas en la entidad, pues al principio de la emergencia sanitaria esto significó un duro golpe para los capitalinos.

“Por eso es diferente ahora en la pandemia que cuando inició, ya no podemos seguir cerrado actividades económicas porque eso también ha dañado mucho la economía de la ciudad, el empleo, y más bien tenemos que cuidarnos entre todas y entre todos, ya sabemos como hacerlo: el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y, si tenemos algún síntoma, acudir a los quioscos de salud para que nos hagan una prueba, ahí se reciben algunos medicamentos y si nos sentimos más mal, acudir de inmediato al hospital”, dijo la funcionaria durante la inauguración de nuevo Pilares en la alcaldía Álvaro Obregón.

En tanto, la mandataria capitalina planteo un escenario distinto al que vivió la capital del país, en donde la salud se vende como mercancía. Sin embargo, señaló que la realidad es otra, y que se atendió con todos los recursos necesarios la epidemia de coronavirus, a fin de dar atención a todas las personas que la solicitaban.

“Esta es la realidad que hemos estado viviendo en la ciudad, que fue la entidad en la que más duro pegó la pandemia. Pero imagínense ustedes si la visión del gobierno no hubiera sido que la salud es un derecho, imagínense si la visión del gobierno hubiera sido que la salud es una mercancía, imagínense si desde el gobierno de México y de la ciudad no nos hubiéramos coordinado con todas las instituciones de salud, el ISSSTE, el IMSS, llegó un momento en que no importaba, todavía, si eras derechohabiente, puedes acudir a cualquier hospital, igual los hospitales de la ciudad y toda la infraestructura pública que se hizo gracias a los hospitales públicos”

Continuar con la cuarta transformación en Álvaro Obregón

Durante el evento, Claudia Sheinbaum aseguró que la Ciudad de México continuará siendo una entidad progresista, “por ningún motivo vamos a abandonar las grandes conquistas, al contrario, seguimos luchando por ellas todos los días”, sentenció.

“Ahora hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales, por que nos toca, pero no vamos por ningún motivo a abandonar en lo que creemos, y eso es lo que les pido a ustedes, la cuarta transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, porque no podemos abandonar que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de derechos”