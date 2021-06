Cumbre de diputados de Morena y aliados: reforma eléctrica y electoral, las prioridades

Diputados de Morena van por reforma eléctrica y electoral rumbo a 2024: Ignacio Mier (Video: Cortesía Morena)

En la primera cumbre entre los diputados de Morena, el partido en el poder, y sus aliados el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el PT (Partido del Trabajo, el nuevo grupo mayoritario en San Lázaro mostró cuáles serán los temas más importantes de su agenda y reiteraron su apoyo al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para la segunda parte de su sexenio.

El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, mencionó que tendrán tres años, los que dura la próxima LXV Legislatura (2021-2024) para llevar a cabo las últimas grandes cambios propuestos en esta administración: una nueva reforma eléctrica, la reforma electoral y la posibilidad de militarizar de forma definitiva y sin ambigüedades a la Guardia Nacional.

Sin embargo, Mier sabe que sus aliados ya se han posicionado en contra de algunas de estas reformas o partes de ellas, por lo que consideró esencial el trabajo de negociación y conversación al interior del grupo oficialista. “Tenemos que crear consensos y acuerdos. Todo esto forma parte de una agenda trianual”, señaló este jueves tras la reunión.

Mario Delgado, por su parte, rechazó la noción de que el partido que dirige a nivel nacional estuviera “dando línea” al PT y al Partido Verde. “No, de ninguna manera. Justo lo que dijimos es que lograremos una mayoría dialogante hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro con los aliados, respetando sus posicionamientos, y hacia afuera, que más fuerzas políticas se sumen a nuestro proyecto de la Cuarta Transformación”, explicó.

Mario Delgado llamó a la unidad de las fuerzas oficialistas en la Cámara de Diputados (Video: Cortesía Morena)

Lo que hicimos fue invitar a tener mucha unidad , mucha unidad y que siempre evaluemos las iniciativas desde una perspectiva histórica; que estamos viviendo un cambio de régimen político y un cambio de modelo económico

Con respecto a las diferencias que ya comienzan a perfilar los diputados verdes y los petistas, Delgado consideró que es muy pronto para comenzar a dividir al grupo oficialista. “No hay iniciativas, apenas estamos empezando a introducir algunos temas, sería muy adelantado empezar a manifestar posturas”, dijo.

“Yo creo que todos coincidimos que debemos seguir fortaleciendo los instrumentos y las instituciones de nuestro gobierno para que siga construyendo la paz. Tenemos que fortalecer, sin duda, la soberanía energética y tenemos una oportunidad extraordinaria para consolidar nuestra vida democrática. Son principios, son aspiraciones dentro de la Cuarta Transformación que nuestros aliados comparten”, detalló.

Para consolidar la unidad oficialista, Delgado recordó que la alianza opositora, entre los partidos PAN (Ación Nacional), PRI (Revolucionario Institucional) y PRD (de la Revolución Democrática) serán la principal fuerza antagonista en el regreso del Congreso en septiembre para la nueva Legislatura.

Los más de 200 legisladores de Morena, PVEM y PT reunidos este jueves en la primera cumbre oficialista (Foto: Cortesía Morena)

“¿Y qué tenemos enfrente? Quiénes desean que regrese el modelo neoliberal, los abusos, los privilegios, la corrupción; la gente le dijo no. Entre la transformación y la corrupción, eligió que la transformación va. Y los opositores no tienen proyecto de país, su única idea es detener este proyecto; no tienen nada que ofrecerle a México”, aseguró el dirigente nacional morenista durante su discurso.

“Esta alianza tóxica, perversa entre fuerzas políticas que tenían un origen completamente distinto, demostró que lo único que los une es el anhelo de que regrese la corrupción y la vieja política, el viejo régimen que estamos dejando atrás”, concluyó.

Mier, por su parte, ahondó en las minucias legislativas por venir. “Sostenemos que es necesario hacer una revisión profunda del sistema electoral y político. Nosotros simpatizamos con la propuesta del presidente, una reducción de plurinominales, así como el financiamiento de los partidos políticos ”y la fiscalización de los recursos”, indicó.

“De acuerdo a la agenda que estamos construyendo con la coalición, además de los tres años de Presupuesto, tenemos tres temas sustantivos: la reforma eléctrica, fundamental para la soberanía nacional; en segundo lugar la reforma electoral; y en tercero que la Guardia Nacional sea un instrumento permanente de seguridad para los ciudadanos”, finalizó.

Mier adelantó que no solicitarán periodos extraordinarios por el momento y comenzarán los trabajos la siguiente Legislatura en septiembre (Foto: Cámara de Diputados)

Y es que la primera reforma a la industria eléctrica que impulsó López Obrador, así como los cambios que se hicieron en el sistema eléctrico mexicano, han sido congelados indefinidamente en los juzgados federales, por lo que en los próximos meses y años intentarán una nueva modificación que supere el escollo judicial.

Por otra parte, la reforma que tiene menos posibilidades de aprobarse es la de transferir la Guardia Nacional a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), como propuso López Obrador. Todo el bloque opositor se mostró en contra e incluso el PT ha dicho que no avalará la militarización definitiva del cuerpo de seguridad, a pesar de que en los hechos la situación sea diferente.

Mier aseguró que el trabajo comenzará recién en septiembre y no buscarán un periodo extraordinario en la actual Legislatura. “Trabajamos también en la ampliación de los derechos de los niños y ampliar nuestra agenda de igualdad sustantiva y feminismo”, completó.

