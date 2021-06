Negaron pasaporte a EZLN y AMLO pidió que se les atienda

SRE negó pasaporte a integrantes del EZLN (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

A través de una carta, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron actos de discriminación en su contra por parte de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al tramitar un pasaporte para viajar a Europa.

En la misiva señalan que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para obtener el documento, los funcionarios encargados del trámite les negaron su expedición.

“(…) resulta que nuestras compañeras, compañeros y compañeroas cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades hasta las oficinas de la mal llamada ‘Secretaría de Relaciones Exteriores’ y, con todo y la pandemia, hacen cita, fila, esperan su turno y… se les niega el documento”, explica el subcomandante Galeano.

De acuerdo con la misiva, los zapatistas se encontraron con expresiones de racismo en su contra (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Aunado a esto, manifestaron indignación por los “obstáculos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista”. Señalaron que no fue solo el trato del personal, sino que también hubo expresiones discriminatorias hacia ellos.

[...] pero el problema es que, a ojos de la burocracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el color de la piel, el modo de hablar, la forma de vestir y el lugar de procedencia es lo que cuenta. “Al sur del metro Taxqueña, todo es Centroamérica”

Contaron que, para probar su hipótesis, enviaron a un hombre “blanco y barbado” a realizar el trámite. Este recibió su pasaporte el mismo día, entregando únicamente acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de pago, los cuales son requisitos legales.

Por el contrario, a una mujer de más de 40 años de edad, habitante de la Selva Lacandona, le fue rechazada su credencial del Instituto Federal Electoral (INE). En consecuencia, la funcionaria de la SRE le exigió un certificado de secundaria para “comprobar que no era guatemalteca”.

Los integrantes del EZLN señalaron que a otros compañeros les pidieron cantar el himno nacional y que, además, la SRE retuvo el pago del documento de algunos zapatistas (Foto: Pedro Pardo / AFP)

A pesar de que la zapatista le dijo que no contaba con dichos estudios, la burócrata le dijo: “pues no estudian porque no quieren”, y pasó al siguiente en la fila.

“Y peor en la Ciudad de México, que se supone “progresista”. Ahí, una señora, burócrata de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la credencial del INE con un despectivo “ésa no sirve para nada, sólo para votar”, y le exigió a la compañera, de más de 40 años de edad, habitante de la Selva Lacandona, su certificado de secundaria, para comprobar que no era guatemalteca. La compañera alegó: “pero yo vivo de la tierra, soy campesina, no tengo estudios de secundaria”. La burócrata, altanera y prepotente: “pues no estudian porque no quieren”. “Pero vengo desde Chiapas”, insiste la compañera. “No me importa. A ver, el que sigue”, responde la burócrata”, se lee en la carta de la Comisión Sexta Zapatista al Colectivo Llegó la hora de los pueblos.

Aunado a esto, detallaron que a otros compañeros les pidieron cantar el himno nacional y que, además, la SRE retuvo el pago del documento de algunos zapatistas.

AMLO instruyó al canciller Marcelo Ebrard que revise y resuelva la negativa de autorización de pasaporte (Foto: Presidencia de México)

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al canciller Marcelo Ebrard que revise y resuelva la negativa de autorización de pasaporte que sufrió la delegación zapatista.

“Ayer se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa -hoy me enteré-, ya le di indicaciones al secretario que revise y proceda, y de inmediato se atienda y no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros indígenas.

“Hoy mismo se atiende, independientemente si se cometió un error, se ayude, se facilite porque no somos autoritarios, no somos antidemocráticos, somos respetuosos de las libertades”, manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

