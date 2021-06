Cuánto debes ganar para rentar en las colonias de moda en la CDMX

El edificio La Mascota en la colonia Juárez fue el primero con un concepto condominial (Foto: Diana Zavala/Infobae)

Hay diferentes factores por los que una persona comienza a buscar un nuevo hogar para irse a vivir. Puede ser la llegada de un bebé, el emanciparse, el vivir con tu pareja, o simplemente, por el gusto de mudarse a una mejor zona.

Ante esto, es importante tener en cuenta varios aspectos para tener una buena planificación y que no haya contratiempos. Uno de ellos, quizá el más importante, es cuánto gastar en una renta. Los expertos aconsejan no gastar más del 30% del salario de una persona en una renta. Lo ideal sería un 25%, sin embargo no hay una regla definida para esto. Todo dependerá de las necesidades y el sueldo de cada persona.

Uno de los errores más frecuentes de los inquilinos, es seleccionar un departamento o casa solo porque luce muy bien físicamente, sin embargo, es de mayor importancia tomar en cuenta otros factores más relevantes. Por ejemplo, según medios especializados, hay que tomar en cuenta el tiempo de traslado de tu posible nueva casa al centro de trabajo o escuela.

También, otros aspectos como la seguridad de la zona, centros comerciales cercanos, así como los medios de transporte existentes, deben tomarse en cuenta. Esto para ahorrarte gastos de más en transporte y que no tengas que desplazarte a lugares demasiado lejanos para hacer ciertas compras en el supermercado o para ir a tu empleo.

Otra de las características importantes que se deben tomar en cuenta es determinar si el lugar del inmueble es ideal para ti, dependiendo de tus necesidades. Si la idea es vivir solo, bastará un espacio pequeño, o incluso podría ser una buena idea rentar únicamente un cuarto, esto te permitirá ahorrar un poco más de dinero.

De acuerdo con Héctor Quiroz Rothe, miembro fundador del Instituto Mexicano de Urbanismo, en la Ciudad de México, los jóvenes gastan hasta el 50% de sus ingresos únicamente en renta. Para evitar esto, se puede seguir la regla 50/20/30. Éste es un método para calcular los gastos de una persona basado en porcentajes, en una escala del 100 por ciento.

La fórmula funciona de la siguiente manera: el 50% de tus ingresos personales los debes usar en gastos fijos, como la renta, suministros, transporte, etc. El 30% de los ingresos de una persona, se puede ocupar en lugares de esparcimiento, comidas o cenas fuera de casa, caprichos personales, etc. Por último, el 20% de los ingresos se deberían destinar al ahorro y conseguir tus objetivos financieros. Incluso, algunas personas optan por invertir ese dinero en un negocio para percibir ingresos extra.

Colonias para rentar en la Ciudad de México

Luego de la pandemia de COVID-19 que afectó a la población mexicana en general, la mayoría de los capitalinos han volteado a ver algunas colonias, no tan populares y caras, para vivir. Esto luego de que su bolsillo sufriera de manera notoria con la pandemia que aún no termina.

Al colocar sobre el buscador renta de departamentos en la Ciudad de México, las plataformas inmobiliarias arrojan colonias como Narvarte, Anzures, Juárez, Polanco, Condesa y Roma. Sin embargo, se ha detectado que los usuarios han optado por otras alternativas en los últimos meses, comenzando así, un efecto migratorio.

Expertos de la empresa inmobiliaria Lamudi, atribuyen una intención de movilidad al trabajo desde casa, donde ya no sería necesario que la ubicación de la vivienda sea un factor determinante para su elección. Por esto, las personas que rentan han volteado a ver otros lugares en donde se gasta menos en una renta, por ejemplo, las colonias Copilco el Alto, Portales y Granjas Coapa, que se incluyeron en el Top 10 de las colonias con mayor demanda para rentar un departamento, según la misma empresa inmobiliaria.

En promedio, rentar un departamento en estas colonias de la Ciudad de México costaría lo siguiente:

Del Valle: 18,600 pesos

Anzures: 20,000 pesos

Polanco: 49,000 pesos

Narvarte: 16,000 pesos

Condesa: 27,000 pesos

Copilco el Alto: 10,300 pesos

Roma Sur: 18,600 pesos

Roma Norte: 21,600 pesos

Granjas Coapa: 11,800 pesos

Portales: 12,300 pesos

Juárez: 22 mil 600 pesos

