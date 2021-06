Cuánto debes ganar para ser de clase media en México

Foto: REUTERS/Edgard Garrido

Luego de que en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, las más grandes de la historia de México, en las que se disputaron más de 20,000 cargos públicos, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sufrió una severa caída en la capital mexicana, salieron a relucir varias teorías del por qué había sucedido esto.

Una de ellas fue mencionada por el mismo presidente el viernes pasado durante su conferencia de prensa mañanera, quien dijo que los sectores de la clase media que no votaron por Morena en las pasadas elecciones, se debió a una “actitud aspiracionista”.

“Pero un integrante de clase media-media, media alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ese es para decirle: Siga usted su camino, va a usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta”, mencionó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera del viernes pasado.

El mandatario mencionó que la clase media fue influenciada por la “guerra sucia”. “Se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, ¿Y saben qué también, que hay que seguirlo diciendo?’ Son clasistas y racistas”, mencionó el presidente.

Pero, ¿Qué personas pertenecen a las clases medias en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y con su análisis ‘Cuantificando a la clase media en México’, el 42.4% de los hogares mexicanos, en los que vive el 39.2% de la población de México, pertenece a clase media. Esto, de acuerdo con el resultado obtenido al término de la primera década del siglo XXI.

Dicho estudio tomó en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos sobre la cuestión económica y sociológica de la población.

En el ámbito urbano, el 50.1% de los hogares con el 47% de los habitantes en dicho pertenece a clase media. Por otro lado, en el ámbito rural, solo el 28% de los hogares, con el 26% de la población, pertenecen a la clase media.

En términos absolutos, 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas conforman ese estrato social en México. El Inegi apunta que tres cuartas partes de de ambas magnitudes se encuentran en el ámbito urbano.

Otra de las características de la clase media, según el Inegi, es que quien esté al mando de la familia tendría, por lo menos, educación media superior. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Qué elementos determinan quién es clase media

El Inegi encontró, a partir de elementos cuantitativos y cualitativos como variables en torno al bienestar, sociodemográficas, ingresos y gastos, entre otros, siete estratos sobre los niveles de vida:

- Estrato 7: clase alta

-Estratos 6, 5, 4, 3: clase media

- Estratos 2 y 1: clase baja

Si del conjunto de hogares que en el estudio quedaron clasificados como clase media, se seleccionara uno al azar, lo más probable es que ese hogar contara con las siguientes características:

- Cuente con computadora

- Abone alrededor de mil 600 pesos a tarjeta de crédito

- Gaste 4 mil 380 pesos trimestrales en comida fuera del hogar

- La vivienda es propia o se está pagando con recursos de la familia o de crédito de interés social

- Al menos un integrante es asalariado y labora para una empresa privada

- Los hijos asisten a escuela pública

- La cabeza del hogar tendría al menos escuela media superior

- El jefe o jefa del hogar está casado (a)

- Tenga cuatro integrantes

En el libro Clasemediero, de los periodistas y escritores Luis Rubio y Luis de la Calle, señala como atributos de la clase media la búsqueda de medios de superación y movilidad social; la posesión de determinado tipo de bienes y el interés por determinadas formas de cultura y entretenimiento.

Por su parte, la periodista Viri Ríos, en un texto publicado para el New York Times titulado No, no eres clase media, menciona que el 61% de la población en México se identifica como clasemediera, sin embargo, solamente el 12% lo es.

La periodista Viri Ríos aseguró que para que una persona sea considerada de clase media, debe ganar, en promedio, 16,000 pesos mensuales. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

“La realidad es que el 84 por ciento de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Negar la realidad impide tener demandas políticas concretas y claras”, dice Ríos en el texto.

También indica que, para ser clase media, una familia de cuatro integrantes debería ganar 64,000 pesos, o sea, 16,000 pesos por integrante, y ese es un nivel salarial que solo gana el 10% más rico de México.

“El CONEVAL calcula que con 3,200 pesos mensuales una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo lejano de la realidad en muchas zonas del país”, afirma.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, para pertenecer a la clase media se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. Para satisfacer eso, se necesitan, mínimo, 16,000 pesos por persona, asegura la periodista.

Ríos asegura que en este estrato social, solamente hay 15 millones de personas en México.

