AMLO enviará una iniciativa para reformar al INE: “Que no domine el conservadurismo”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, para garantizar que haya democracia e independencia en todo el proceso electoral.

“Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine las elecciones sean gente inobjetable... demócrata, se los dije a los empresarios”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador anunció este martes las tres reformas constitucionales que promoverá, las cuales tienen que ver con la industria eléctrica, el Instituto Nacional Electoral y la Guardia Nacional.

“Las reformas qEue vamos a promover básicamente son tres, y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, señaló el presidente.

En lo referente con la reforma electoral, López Obrador aseguró que la iniciativa que presentará se buscará bajar el costo de las elecciones en México, así como eliminar las 200 diputaciones plurinominales y lo mismo en el Senado.

“Otra cosa, los costos, no es posible que se destine 20 mil millones de pesos a las elecciones, para partidos , el INE y el Tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo; a bajar de esos costos, necesitamos los recursos,

Otra cuestión, para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena, también si no quieren los legisladores como decía Juárez: ´Nada por la fuerza, todo ´”, explicó.

A pregunta expresa de si se renovaría el INE o se crearía otro órgano, López Obrador contestó que puede ser el mismo, pero que sea " verdaderamente independiente”.

“Ya sea el mismo, pero verdaderamente independiente.. porque ahora no es así, porque resulta que son los partidos los que nombran... y así está el Tribunal Electoral.

Tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que no los controle el conservadurismo... que el amo de estos representantes, sea verdaderamente la ciudadanía, y que actúen de de manera recta, con imparcialidad; porque qué es eso que, un consejero escriba un libro en contra del populismo, que ni siquiera saben qué es, pero es una etiqueta un señalamiento, un estigma; cómo un juez va a hablar así, por qué no actúa con discreción”, subrayó López Obrador.

Información en desarrollo...