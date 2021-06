Jorge Ramos a León Krauze: AMLO “debe continuar en el poder hasta el último día”

(Foto: Reuters)

Desde el inicio de su sexenio, el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del país ha sido puesto en duda. Sin embargo, a más de dos años de su administración, y tras las elecciones intermedias, el periodista Jorge Ramos señaló que el tabasqueño “debe continuar en el poder”, pues ha actuado dentro de los parámetros de la democracia.

Al ser cuestionado sobre el futuro del país durante una entrevista dirigida por León Krauze, el comunicador dijo no advertir los mismos riesgos para la democracia que en otros países. “Déjame ser completamente claro con esto: López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela”, dijo antes de agregar que tenía la intención de creer en que el presidente no se reelegiría en 2024, tal como lo prometió.

Además, Ramos aseguró que “López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día” porque fue elegido de manera democrática en 2018. “Debe cumplir todos y cada uno de esos días, pero ni uno más”, puntualizó.

En este sentido, el comunicador en Estados Unidos se posicionó en contra de quienes creen que AMLO debe dejar el poder antes de terminar el sexenio. “No. Yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo.

Sin embargo, no pasó por alto que el tabasqueño viene de “esta larga tradición mexicana en donde los presidentes acumulan excesivo poder”. Bajo ese argumento, cuestionó a su entrevistador sobre quién sería el líder de la oposición y recalcó habría problemas para encontrarlo “porque no hay un contrapeso en estos momentos”.

Ramos añadió entonces que al no existir un contrapoder en México es trabajo de los periodistas hacer contrapeso al gobierno. “Si somos contrapoder estamos bien, siempre estamos bien”, dijo. Además, señaló que en algún momento periodistas y presidente se polarizaron, pues antes “estaban del mismo lado” contra otros gobiernos.

Krauze, quién dirigió la entrevista para Letras Libres, respondió con otro cuestionamiento: “Al estilo de tu pregunta a Maduro. Hoy por hoy ¿Cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador?”.

En un primer momento, el periodista contestó que AMLO es “el presidente legítimo de México”, pero luego se apresuró a detallar que “hasta el momento (López Obrador) sí” es un demócrata. “No tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia”.

Sin embargo, puntualizó que la democracia mexicana aun es muy joven, tiene muchos problemas y aun no se encuentra consolidada del todo. “En México estamos viviendo una democracia”, aseguró. “No una democracia que todos quisieran, no una democracia que busca una Cuarta Transformación, no una democracia que para muchos ha abusado de su poder y está acumulando mucho poder”, pero si se compara con el periodo de 1929 al 2000, el país si se desenvuelve bajo ese modelo.

Agregó finalmente que más allá del problema con la democracia, México vive un conflicto aun más grave e importante: la violencia, pues desde que López Obrador llegó al poder han muerto más de 83,000 personas muertas. “Hay muchos problemas y la democracia debe y puede perfeccionarse en México, pero, al final de cuentas, México sigo creyendo que México si es una democracia”, sentenció.

