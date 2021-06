“Me pondré a sus órdenes”: Jorge Hank Rhon reconoció su derrota ante Marina del Pilar

Jorge Hank Rhon reconoció que Marina del Pilar Ávila Olmeda será la próxima gobernadora del estado (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

Jorge Hank Rhon, el candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Social (PES), reconoció que Marina del Pilar Ávila Olmeda será la próxima gobernadora del estado.

En conferencia de prensa, el empresario excusó su derrota al decir que la gente que tenía que salir a votar por su partido, no lo hizo, por lo que les faltó apoyo.

“La gente no salió y creo que tuvimos 36 por ciento de las votaciones, obviamente fue insuficiente. [Marina del Pilar] me ganó lejos y pues ya”, dijo el político ante los medios.

El ingeniero mecánico de formación, también le deseó suerte a la próxima mandataria, quien ganó en representación del partido Movimiento Regeneración Social (Morena), con casi el 50% de los votos. Además, cuando fue cuestionado sobre una futura reunión con la gobernadora electa, expresó que se pondrá a su disposición.

El candidato por el PES admitió que los votos no le fueron suficientes (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

“Me pondré a sus órdenes, al igual que lo he hecho con otros gobernadores, secretarios de Gobernación y presidentes de la República”, declaró.

Hank Rhon se defendió de las acusaciones del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quien lo acusó de los eventos violentos suscitados durante la jornada del pasado domingo.

“Esta loquito, yo pa’ qué, definitivamente y, como repito, yo estoy seguro de que los bajacalifornianos quieren un gobernador que respete la ley, y de lo que se habla es de ilegalidades. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿A mi qué me convenía? y sigo pensando lo mismo: que hubiera entre 40 y 50% de la votación. Me imagino que lo de las cabezas fue para inhibir el voto y yo lo que quería es al revés”, aseveró.

Un gobierno para todos

El pasado domingo, cerca de las 19:00 horas (del centro de la Ciudad de México), Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, aseguró que la candidata a la gubernatura en Baja California, ganó con una considerable ventaja.

Marina del Pilar Ávila Olmeda ganó con casi 50% de los votos (Foto: Twitter/MarinadelPilar)

En entrevista para Milenio, el morenista señaló que su candidata habría ganado en las urnas por hasta más de 10 puntos de ventaja frente a los candidatos de la oposición.

Casi media hora después, la candidata se pronunció por los resultados previos a los arrojados por el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Cabe recordar, que en las encuestas previas a las votaciones de este domingo 6 de junio, la candidata de Morena era la favorita entre la población fronteriza, por lo que su ventaja en los conteos rápidos ha sido avasallador.

Ávila Olmeda, aseguró que en los conteos de salida realizados por su propio equipo, la posicionan hasta con 20 puntos de ventaja de su siguiente contrincante, la candidata de ‘Va por México’ (PAN-PRI-PRD), María Guadalupe Jones Garay.

Ávila Olmeda prometió "gobernar para todos" (Foto: Cuartoscuro)

Durante el pronunciamiento a medios de comunicación, la morenista aseguró que su ventaja es irreversible. No obstante, esperará a que el INE certifique la victoria con el oficio correspondiente.

Agradeció a los que votaron por ella para “consolidar la Cuarta Transformación”, asimismo, se comprometió con sus opositores a integrarlos al proyecto, el cuál, busca incluir a todos y todas los bajacalifornianos.

“A quienes no votaron por este proyecto les digo que gobernaré para todas y todos, sin egoísmo, sin excluir a nadie. Seremos un gobierno que escuche a todos los que quieran mejorar a Baja California”, aseveró.

Señaló que los registros indican que los votos en favor de Morena son suficientes para que todos los aspirantes a puestos locales ganen. Dijo que los valores del partido están enfocados a la sociedad, principalmente para aquellos que “más lo requieren”.

A lo largo de estos dos días, Lupita Jones, quien solamente se llevó poco más del 10% de los votos, no ha dado ningún pronunciamiento.

