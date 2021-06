Así fue la conversación entre AMLO y Ramírez de la O hace 11 años

Conversación entre López Obrador y Rogelio Ramírez de la O el 8 de marzo de 2010 (Video: YouTube@Regeneración TV)

En un video de hace más de 11 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una conversación con Rogelio Ramírez de la O, quien este miércoles fue nombrado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El diálogo se centró en la presencia de los monopolios en la economía mexicana, cuestión que el economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Cambridge, explica extensivamente al auditorio.

La principal tesis del especialista es que el sistema capitalista tiene una tendencia casi natural al monopolio, sin embargo, contrario a lo que sucede en México, otros países se han encargado de regular dicha práctica.

Ramírez de la O fue nombrado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Lo que se plantea es que, si la curva de competitividad se sostiene en 15 o 20 precios, los cuales son establecidos por un número pequeño de empresas, los micro productores encuentran problemas, pues sus esfuerzos por introducir nueva maquinaria o mejorar sus procesos productivos son en vano.

“El 99% de los consumidores y de las empresas tienen que llevar sobre sus espaldas precios excesivos que cobran las empresas monopólicas que siguen siendo monopólicas y que siguen cobrando estos precios por la falta de regulación del estado”, señaló Ramírez de la O.

“Es un estado débil frente a monopolios muy fortalecidos, y por eso las propuestas tienen que venir de la base social”

Ramírez de la O y López Obrador tienen visiones similares sobre su manera de ver la economía (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

En este sentido, señaló que los gobiernos deben poner atención en los diferenciales de precios, por ejemplo, “por qué un producto en México es dos o tres veces más costoso que en otros países”. En función de ello, el estado deberá regular los sectores y la competencia.

“Sectores en los que no hay competidores y que entre este grupo se reparten el pastel de un gran mercado de más de 100 millones de habitantes y esto es lo que el gobierno ha hecho caso omiso y como consecuencia de eso la economía no crece”

Por otra parte, planteó la reducción de los precios de 20 productos, como energéticos, tarifas de transporte, luz, entre otros, cuestión que ocasionaría un crecimiento de hasta dos puntos más del Producto Interno Bruto (PIB).

“Lo que los monopolios nos han costado es una tasa de crecimiento entre 1 y 2% menos de lo que podríamos crecer”, aseveró el economista.

Arturo Herrera, quien se había encabezado la SHCP, será propuesto como gobernador del Banco de México (Foto: Europa Press)

Por su parte, López Obrador comentó que los propietarios de las empresas monopólicas son personas que están vinculadas al poder, por lo que gozan de protección a pesar de lastimar la economía del país. Ante ello, el entonces líder de la oposición en México propuso crear una ley de precios competitivos en beneficio de los consumidores.

“Los dueños de estos monopolios están vinculados al poder, por eso se les protege aún cuando se daña la economía de todos los mexicanos. Tiene que haber una ley de precios competitivos para que haya ahorros que los consumidores puedan tener opción para elegir, en el caso de la televisión nada más es una o dos televisoras que tienen el 75 u 80% del mercado y no hay limitación técnica”

“No hay ninguna regulación, el gobierno no pone orden en esto. Nuestra propuesta es que no haya nada por encima del interés popular, que se proteja al consumidor y que no se siga protegiendo a los monopolios”, sentenció.

Alrededor del medio día de este 9 de junio, el mandatario mexicano anunció un nuevo cambio en su gabinete. Arturo Herrera, quien se había encabezado la SHCP, será propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico). En su lugar, Rogelio Ramírez de la O se encargará de conducir las finanzas del país.

SEGUIR LEYENDO: