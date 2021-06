“Vamos juntos”: líderes del PRI, PAN y PRD advirtieron que “Va por México” seguirá en las elecciones de 2024

Foto: Twitter @Jesus_ZambranoG

Luego de arrebatarle a la autollamada “Cuarta Transformación” la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, así como nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la coalición “Va por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, seguirá pactando para las próximas elecciones; incluso, en la presidencial en 2024.

Así lo confirmaron este martes en conferencia de prensa Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente.

“Sí, la coalición seguirá en el (año) 22, 23 y 24”, sostuvo Cortés.

En este sentido, señaló que mantendrán una agenda legislativa común, y el bloque opositor continuará unido en el Congreso para frenar cualquier intento de modificar la Constitución.

“Acción Nacional se mantiene unido con los partidos de la coalición. Morena, ni sumando a sus aliados, puede modificar la Constitución”

Por su parte, Jesús Zambrano, enfatizó que “nadie va a ir a negociar” con Morena para construir acuerdos “en lo oscurito”. “Vamos a ir juntos (con PAN y PRI) para llegar al 24”, dijo.

Sin embargo, el presidente del PRI aceptó que su partido estará abierto al diálogo y podría entrar en acuerdos particulares con la 4, como lo dejó entrever en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador; aunque Moreno señaló que solo si se trata de asuntos benéficos para el interés nacional

“Cuando haya una iniciativa buena, una propuesta buena, una reforma buena para el país que genere empleo, que genere seguridad y oportunidades, nosotros la vamos a apoyar. (…) El construir un bloque opositor es para presentar una agenda legislativa conjunta. Eso no deja de lado que el PRI tenga agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el Presidente de la República y con el gobierno federal”

En el mismo tono se pronunció el dirigente panista Marko Cortés. “Yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México, nos busque. Y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no nos ha buscado, no ha querido construir; pero sí quiere destruir, que no pierda el tiempo, el PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria”.









Más información en desarrollo.