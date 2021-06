“Me parece muy grave”: Sheinbaum sobre burlas de división de la CDMX tras elecciones

Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro

Los resultados de la jornada electoral del 6 de junio generaron sorpresa, principalmente en la Ciudad de México, por la forma en la que ésta quedó dividida. Las burlas y memes no se hicieron esperar en redes sociales y ante ello, la Jefa de Gobierno de la metrópoli se pronunció al respecto.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Siempre lo he dicho: esta ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir estas desigualdades y no fomentar el clasismo ni la discriminación. Eso no es de la ciudad”, dijo durante su tradicional conferencia de prensa de mediodía.

Y es que las alcaldías de la zona oeste de la ciudad fueron ganadas por la alianza opositora “Va por la CDMX”, mientras que la zona este será gobernada por Morena. La alcaldesa local enfatizó que los capitalinos deben seguir colaborando juntos a favor de la ciudad.

“No puede haber esta división clasista, no podemos dividir la ciudad, me parece que eso entre todos los habitantes debemos rechazar y esta ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos”, agregó.

meme cdmx (Foto: Twitter@vieon_d y Twitter/@vampirelovedark)

Exhortó a los ciudadanos a no continuar fomentando el clasismo, ni la discriminación.

“Para eso llegamos, para no profundizar esas desigualdades, por eso hacemos un Cablebús elevado, Trolebús elevado, recuperamos ciclovías, en las zonas más olvidadas”, dijo.

No obstante, las analogías históricas y culturales emergieron en internet. Algunas personas compararon a la ciudad con Berlín y otros utilizaron a Belinda o al personaje de Renata en la película Amarte Duele para ilustrar el comportamiento de los votantes capitalinos.

Por otro lado, al igual que ayer, la mandataria comentó que la derrota en algunas alcaldías por la alianza opositora se debe a que se utilizó el incidente de la L12 como una campaña “muy fuerte” en contra de la 4T y aseveró que será la próxima semana cuando se den a conocer los resultados de la primera parte del peritaje.

Sin embargo, al ser cuestionada a pregunta expresa sobre las causas que orillaron a perder su alcaldía, Tlalpan, explicó que se debe a muchos factores, entre ellos que los programas de dicha demarcación no se estaban llevando a cabo por la emergencia sanitaria de COVID-19.

Cabe recordar que el lunes afirmó que los malos resultados de Morena en las elecciones capitalinas se debieron a una “campaña de desprestigio” contra el partido, una afirmación similar a la hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y es que de acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dados a conocer por el Instituto Electoral local, en 11 de las 16 alcaldías en que gobernaba el partido guinda previo a las elecciones del domingo, la alianza opositora le arrebató cuatro demarcaciones, logrando la victoria en nueve y dejando bajo mandato de Morena sólo siete.

Con ello, la Jefa de Gobierno se convertirá en la primera mandataria en gobernar la metrópoli con la mayoría de alcaldías bajo el mandato de partidos de oposición.

Así quedó el mapa político de la CDMX

Morena-PT:

1. Gustavo A. Madero: Francisco Chíguil (reelección)

2. Venustiano Carranza: Evelyn Parra

3. Iztacalco: Armando Quintero (reelección)

4. Iztapalapa: Clara Brugada (reelección)

5. Tláhuac: Berenice Hernández

6. Milpa Alta: Judith Venegas

7. Xochimilco: Juan Carlos Acosta (reelección)

PAN-PRI y PRD:

1. Álvaro Obregón: Lía Limón

2. Tlalpan: Alfa González

3. Cuauhtémoc: Sandra Cuevas

4. Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe

5. Magdalena Contreras: Luis Quijano

6. Cuajimalpa: Adrián Ruvalcaba (reelección)

7. Azcapotzalco: Margarita Saldaña

8. Coyoacán: Giovani Gutiérrez

PAN:

1. Benito Juárez: Santiago Taboada (reelección)

SEGUIR LEYENDO