Una bolsa Gucci de 46 mil pesos y un saco de 16 mil: el look que eligió Mariana Rodríguez para celebrar la victoria de Samuel García en Nuevo León

Mariana Rodríguez cuenta con 1 millón 600 mil seguidores en Instagram. Y ese pequeño imperio digital lo construyó gracias a su estilo, sus consejos de belleza, y promocionando productos de marcas conocidas que la contratan como embajadora. Por eso, no sorprende que durante la campaña política de su esposo, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, la “it-girl” cuidara cada detalle de su vestimenta.

En los últimos meses no han faltado en el perfil de la influencer prendas naranjas, color insignia del partido en el que milita García Sepúlveda, Movimiento Ciudadano.

Sus relojes, joyas, cubrebocas, prendas, fundas de celular y bolsas siempre llamaban la atención por sus tonos mandarina. Incluso, firmó acuerdos de publicidad con marcas que usan el naranja como protagonista de sus logos y envases. Además, su talento natural para viralizar cualquier contenido la llevó a convertir sus tenis “fosfo fosfo” en signo y emblema de la carrera de su esposo a gobernador.

Con su estilo, sus tropiezos, sus escándalos pero sobre todo, su apoyo incondicional, Rodríguez Cantú llegó a ser pieza angular de la campaña de Samuel García. Según el Programa de Resultados Preliminares (PREP), tras las elecciones del 6 de junio él será el gobernador de Nuevo León, al llevar una amplia ventaja, con un rango entre el 35.4% y el 37.2% de los votos.

Ni los villancicos polémicos de Navidad, ni las declaraciones escandalosas, ni la discusión por enseñar demasiada pierna, o su boda en plena pandemia pudieron frenar el éxito de la pareja, que logró la victoria tras una campaña incansable en la que Mariana Rodríguez participó en todos los eventos políticos.

El domingo por fin tocó festejar, y la influencer dejó a un lado el naranja, para apostar por un look sofisticado que no pasó desapercibido. Con el cabello recogido y un maquillaje natural, la futura primera dama eligió un saco blanco de la firma Monamour Boutique. Según el sitio web de la tienda, la prenda se llama “Alexis” y tiene un costo de 16,251.60 pesos mexicanos (USD 821.39).

Además, Rodríguez Cantú combinó su blazer con un pantalón elegante y unos tacones negros, para completar su sobrio black and white. De su outfit también llamó la atención uno de los accesorios que utilizó: una bolsa modelo Gigi Marmont de la casa de modas italiana Gucci que tiene un precio de unos 46,519 pesos mexicanos (USD 2,350).

Probablemente alguna de estas piezas formen parte de un contrato publicitario. Al menos el saco, que ella misma promocionó en su Instagram. Según su tabla de precios publicitarios, por hacer promoción de un producto en una de sus historias de 15 segundos, Mariana cobra 8,500 pesos (USD 429). Teniendo en cuenta que llevó el saco durante el evento, y que lo mostró en varios stories, probablemente ganó una cantidad superior.

A través de su perfil, la influencer respondió este lunes a los comentarios que surgieron en redes por su expresión de agotamiento, que no pudo disimular en la tarde-noche de domingo. Tanto en la conferencia de prensa que concedió Samuel García para proclamarse ganador, como en las entrevistas televisivas, Mariana apareció completamente exhausta. Y para muchos, esto se debió a que ella llevó sobre sus hombros buena parte del peso de la campaña.

“Pobre Mariana Rodríguez, en este punto ya se ve superagotada en sus historias y en las de Samuel; si alguien se esforzó en la campaña y es la clave del éxito de ese hombre es esa mujer”, escribió en Twitter el usuario @IrianyQ.

“Mariana Rodríguez ganó en Nuevo León, es un hecho irrefutable”, escribió @mariodlamora.

“Aquí en Nuevo León el trabajo de campaña fue de Mariana Rodríguez, no sé los demás estados. No se cuelguen medallas que no les corresponden”, dijo @EduardoVarVi1.

“Si es cierto que @samuel_garcia ganó, solo espero que haga un buen trabajo, que se la “rife” por Nuevo León, que lleve a cabo las propuestas que prometió, en fin, y muchas felicidades, pero en especial a Mariana Rodríguez, que fue pieza clave de su campaña”, agregó el usuario Jorge Castillo.

Ante los numerosos comentarios, Mariana Rodríguez explicó que está “agotada pero feliz”, y que en las últimas semanas vivió “la mejor experiencia” de su vida. Esta tarde celebrarán al ritmo de su canción favorita, “Ponte Nuevo, Nuevo León”, y seguro que preparará un nuevo look para no dejar a nadie indiferente.

