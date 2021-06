“No es un mesías, pero es un gran líder”: Damián Alcázar volvió a mostrar su apoyo a AMLO

“Él no es un mesías, pero es un gran líder”, aseguró el actor mexicano Damián Alcázar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido fuertemente criticado por medios internacionales a unos días de que se lleven a cabo las votaciones “más grandes de la historia” del país.

Durante una entrevista para el canal de YouTube Sin Censura, el histrión aseguró que el mandatario nacional no es igual a los políticos de sexenios anteriores, por lo que es importante que en esta jornada electoral todos le den su apoyo y así se pueda consolidar la Cuarta Transformación.

“Unos malintencionados, le dicen mesías tropical. Hablará de lo que es la religión y tiene toda la razón, pero es que ese calificativo es absolutamente con una mala intención, terrible. Sí es un líder, sí es un líder social, sí es un trabajador social, sí es un luchador social, sí es un político que sabe de México y de los mexicanos, él no es un mesías, pero es un gran líder, como no tuvimos hace muchísimos años”

En esa línea, dijo que es necesario que se siga apoyando a López Obrador en las urnas, igual que ocurrió en 2018, cuando ganó la presidencia. “Y ahí sí, otra vez, le pese a quien le pese [...] tenemos que apoyarle, es ahora, es el momento”, pidió.

Recordó que el tabasqueño llegó al poder tras “muchísimos trabajos, quitándose de encima todas esas turbulencias que le pusieron enfrente”, como fue el intento de desafuero “y luego las elecciones que fueron totalmente totalmente sucias, las de Calderón, que no se nos va a olvidar nunca. Calderón no era el presidente, se metió a ser presidente y lo que hizo fue peor, absolutamente peor [sic]”.

Señaló que tras ese sexenio la situación de México recayó fuertemente y que si López Obrador hubiera ganado, como presuntamente debía ser, “este país estaría en mejores condiciones ahorita”.

No obstante, dijo que ve positivo que haya detractores en este sexenio, ya que eso significa que el interés en la política y la agenda social está viva, situación que dijo, antes no pasaba, pues dominaba la apatía.

“(Hay) una conciencia de ¿Qué está pasando en el país? Se encuentran otros en pro (y en contra), pero ya nos puso a pensar, cosa que antes no ocurría, antes era ahí, todos son iguales, a mí no me importa. La política nos tiene que importar porque en esto vivimos, vivimos en la sociedad; es política, si no te importa, pues vas a dejar otra vez que unos se enriquezcan, roben este despojen al país y te dicen en la miseria y además en la violencia y además tiren hacia la venta del país y de sus de sus riquezas”