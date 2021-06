Exceso de calorías, azúcar y sin fruta: estas son las marcas de leche saborizada más engañosas, según Profeco

Profeco analizó 32 marcas, de los cuales 28 fueron leches saborizadas y 4 fueron catalogados como productos lácteos combinados saborizados (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el nuevo número de la Revista del Consumidor, exhibió las marcas de leche saborizada más engañosas, aquellas con exceso de calorías, de grasas, sin fruta y con su información nutrimental incompleta.

El origen de este estudio se dio debido a los efectos adversos que podrían presentarse entre la población consumidora, especialmente menores, a quienes les llama la atención por su sabor, ya que sus ingredientes podrían no ser los más benéficos ni nutritivos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo recomendado de azúcares libres al día es de 25 gramos, esto representa el 5% de la ingesta calórica diaria basados en 2000 kcal.

Para la investigación, Profeco analizó 32 marcas diferentes, de los cuales 28 fueron leches saborizadas y 4 fueron catalogados como productos lácteos combinados saborizados, mismos que, además de verificar su composición, se revisó si cumplían con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA-2010 y con la veracidad de información.

La OMS recomienda consumir 25 gramos de azúcar al día (Foto: Profeco)

Entre las leches saborizadas de 190 a 330 mililitros, 19 de ellas contienen exceso de azúcares. Las que más sobrepasan en los gramos de azúcar por envase con Lala 100 de fresa (37.8 gramos), Lala Chocolala (33.2 gramos), Lala 100 de chocolate (31.2 gramos), San Marcos de fresa (27.7 gramos) y San Marcos de chocolate (26.6 gramos).

Le siguen Rancho Don Silvestre (25.7 gramos), Hershey’s (25.3 gramos), Great Value chocolate (24.6 gramos), Great Value fresa (24.5 gramos) y Kellog’s All Bran chocolate (24 gramos). Las únicas marcas que no presentaron exceso de azúcares son Santa Clara y Lala Yomi.

Por su parte, la leche saborizada en envases de 250 mililitros, como lo es Vaca Blanca de fresa y chocolate, contienen 27.9 y 25.3 gramos de azúcar, por lo que también superan el gramaje recomendado y podrían resultar no benéficas para la salud.

Dentro del análisis de los productos lácteos combinados, se cotejaron dos envases. El primero fue de 250 mililitros, donde Alpura frutal fresa (35.6 gramos) presenta exceso de azúcar, y Nutri chocolate (11.4 gramos) mantiene por debajo los estándares y se recomienda su consumo.

Profeco recomendó revisar las etiquetas de todos los productos para cotejar sus ingredientes (Foto: Profeco)

Mientras que los empaques de un litro, la marca examinada fue Lacti, en sus sabores chocolate y fresa, que demostró contener más azúcar de la debida: 88.4 gramos y 91 gramos, respectivamente, lo cual supera por mucho la cantidad recomendada.

Kellog’s All Bran fue la única marca que presentó información incompleta respecto a la NOM-051-SCFI/SSA-2010, pues no señalan el tipo de leche (si es entera, descremada, semidescremada o parcialmente descremada) de acuerdo a su contenido. Además, Lala chocolate contiene menos producto de lo que anuncia, específicamente 13.7 mililitros menos en su presentación de 330 ml.

Sobre si en realidad contienen frutas y chocolate, la Procuraduría afirmó que todos los productos cumplen en la declaración de sus ingredientes. Sin embargo recomendaron leer la etiqueta debido a que algunos productos presentan la imagen de una fresa, pero no quiere decir que la contengan.

Finalmente, destacaron que la marca Rancho Don Silvestre se ostenta como leche pero es una mezcla de leche con grasa vegetal; además de que no demostraron contener, al menos, 85% leche.

Las recomendaciones finales de la Profeco, ante la elección de leches o productos lácteos saborizados fueron leer la etiqueta, mantenerlos en refrigeración, considerar la cantidad de grasas, verificar la fecha de caducidad y atender los gramos de azúcar por empaque.

