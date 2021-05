Estas son las marcas de aguas saborizadas con más azúcar que un refresco, según Profeco

(Foto: Iván Stephens /Cuartoscuro)

Durante más de 40 años la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha llevado la tarea de dar a conocer los resultados de sus estudios de calidad, comparativos de precios y los derechos de los consumidores. En su número editorial de mayo del 2021, analizó las aguas saborizadas que contienen una gran cantidad de azúcar, inclusive más que los refrescos más populares de México.

En ese sentido, la procuraduría realizó pruebas a 26 marcas distintas de aguas o bebidas con saborizantes artificiales en las que halló algunas superan la dosis recomendada al día por la Organización Mundial de la Salud (25 gramos de azúcar).

El organismo explicó en la Revista del Consumidor que en el análisis llevado a cabo en laboratorios especializados, verificaron las leyendas de los envases, edulcorantes no calóricos, sodio, así como los conservadores que posee cada bebida. El azúcar fue el principal elemento evaluado.

(Foto: EFE/ Narong Sangnak)

Fue así que analizó 10 bebidas que no tenían calorías, cuatro sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos y 12 con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos.

Cabe mencionar que el organismo hizo la comparación con la Coca-Cola, ya que es el refresco más consumido en México. A continuación se enlistan los nombres de las marcas de estas bebidas que deben ser consumidas moderadamente.

- Orangina, de 330 mililitros, contiene 33.33 gramos de azúcar por envase, cantidad de azúcares superior a la de una Coca-Cola de la misma medida (25 gramos).

- Jumex Naranjada Frutzzo, de 600 mililitros, tiene 48 gramos de azúcar. Las azúcares de esta bebida son 92% superior al recomendado por la OMS en un sólo día, resaltó la Profeco.

(Foto: Revista del consumidor)

- Del Valle Fruit de 600 mililitros con 27.6 gramos de azúcar por envase.

- Agua mineral del Valle Naranja & Nada de 600 mililitros, con 30 gramos.

- Agua mineral del Valle Limón & Nada de 600 mililitros, con 30.6 gramos.

- Agua Bonafont Levité de limón de 1.5 litros, con 36 gramos

- Agua Bonafont Juizzy de naranja de 1.5 litros, con 39 gramos

- Limonada mineral Peñafiel de 600 mililitros, con 54.6 gramos

- Naranjada mineral Peñafiel de 600 mililitros, con 57 gramos

- Jumex Frutzzo de limón de 1.5 litros, con 102 gramos

- Jumex Frutzzo de limón de 1.5 litros, con 120 gramos

Otras bebidas que están al límite del consumo recomendado de azúcar al día son:

(Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

–El agua Bonafont Levité de pepino limón de un litro, con 25 gramos

–El agua Bonafont Levité de limón de un litro, con 24 gramos

–El JUMEX Fresh cítricos de 600 mililitros, con 24 gramos.

Mientras que las bebidas con menos azúcar, pero con más de lo que declaran en sus etiquetas, son:

(Foto: Iván Stephens /Cuartoscuro)

- Ciel Mini del Valle, bebida sabor naranja con 1% de jugo, 125 mililitros, con 0.1 gramos de azúcar por envase.

- E.Purita Essentials, bebida saborizada con jugo adicionada con vitaminas, 330 mililitros, con 1.6 gramos de azúcar.

- Ami Jumex, bebida de naranja con jugo 600 mililitros, con 1.8 gramos de azúcar por envase.

- Bonafont Kids, agua de fruta con jugo de naranja 330 mililitros, con 7.8 gramos de azúcar por envase. Sin embargo, la Profeco resaltó que esta bebida sólo añade el 1% de jugo, es decir 3 mililitros, cuando presume ser “Agüita de fruta con jugo natural de naranja”.

