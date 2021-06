Así se vivió el minuto de silencio por las víctimas de la Línea 12 a un mes de la tragedia

La noche de este jueves 3 de junio fue de reflexión, resistencia y oraciones, ya que los familiares de las víctimas de la Línea 12 del Metro guardaron un minuto de silencio en el lugar donde ocurrió el descarrilamiento que provocó la muerte de 26 personas.

A un mes de la tragedia que conmocionó a todo un país, el dolor y las heridas siguen abiertas. El acto se realizó exactamente a las 22:11, hora en la que se reportó la caída de un tren del Metro en la estación Olivos.

Fotografías, imágenes religiosas y veladoras adornan el altar que está afuera de la estación de la Línea 12. La lluvia no impidió que los familiares salieran a las calles para presentarse en los rosarios y recordar a sus muertos exactamente en el lugar donde el puente colapsó.

Organizaciones civiles y religiosas se reunieron en el sitio para brindarles apoyo y unas palabras de aliento a los familiares de las víctimas.

“Queremos acompañarlos en este momento de sufrimiento y de dolor, pues precisamente hace un mes a esta hora se estaba dando esta tragedia y que efectivamente no hay nada que puede remediar la perdida de un ser querido”, declaró un integrante de la organización SoliDar.

Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández, niño de 13 años que falleció en el colapso, asistió a la ceremonia religiosa para realizar unos rezos y recordar su perdida. Además de que la mujer ya presentó una demanda en contra del gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Alto, ojos grandes, boca delgada y blanco”, así era Giovanni según su madre Marisol Tapia, quien lo buscaba desesperadamente tras el accidente. “Estaba en periférico y no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia. Venía en el metro, no lo encuentro”, gritaba la madre en un video que circulaba en redes.

El menor viajaba con su padrastro, Rigoberto Quiroz García, y había hablado con su esposa minutos antes. “Cinco minutos antes [de incidente] hablé con ellos, estaban en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia, me vine en cuanto lo vi. Marqué pero ninguno de los dos me contesta. No me dan informes, aquí solo te dicen: ‘haste para atrás’, pero necesito saber de mi hijo. Ya mandé gente a buscar y no está en la lista de lesionados, iban a buscar en la lista de cadáveres que tenían”, narró Marisol.

Fue hasta varias horas más tarde que lograron localizar al menor sin vida, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

Familia de Brandon Giovanni, el menor de edad fallecido en el colapso del puente cercano a la estación Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, durante el rosario a un mes del siniestro que cobró la vida de 26 personas. Ciudad de México, junio 3, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

SEGUIR LEYENDO: